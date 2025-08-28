Erdoğan Ve Zelenski Görüşmesi Gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BARIŞ SÜRECİ ÜZERİNE GÖRÜŞME

Bu görüşmede Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkiler, Ukrayna-Rusya barış süreci ve bölgesel ile küresel meseleler masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alaska ve Vaşington’daki temasları dikkatle takip ettiklerini, savaşın kalıcı bir barışa ulaşması için Türkiye’nin çabalarını sürdüreceğini ve barışın sağlanmasıyla Türkiye’nin Ukrayna’nın güvenliğine katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

ADİL ÇÖZÜM İÇİN ÇABALAR

Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşında adil bir çözümün mümkün olduğunu belirtti. İki taraf arasındaki müzakereleri güçlendirerek devam ettirmek gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin, barışı sağlamak amacıyla yüksek düzeyli temasların gerçekleşmesi için her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu söyledi. Ayrıca, görüşmede Ukrayna’nın bağımsızlık gününü de kutladı.