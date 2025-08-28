Gündem

Erdoğan Ve Zelenski Görüştü!

erdogan-ve-zelenski-gorustu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefon üzerinden bir görüşme yaptı.

BARIŞ SÜRECİ ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Görüşmede Türkiye ve Ukrayna arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna-Rusya arasındaki barış süreci ile bölgesel ve küresel meseleler gündeme geldi. Erdoğan, Alaska ve Washington’daki temasları dikkatle izlediklerini belirterek, savaşın kalıcı bir barış ile sonuçlanması için Türkiye’nin çabalarını sürdüreceğini, barışın sağlanmasının ardından Türkiye’nin Ukrayna’nın güvenliği için katkıda bulunmaya devam edeceğini ifade etti.

UKRAYNA’NIN BAĞIMSIZLIK GÜNÜ KUTLAMASI

Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşında adil bir çözümün sağlanabileceğini, iki taraf arasındaki müzakerelerin güçlendirilerek devam etmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye’nin barışın sağlanması amacıyla yüksek düzeyli temasların gerçekleştirilmesi için gerekli girişimleri yapmaya hazır olduğunu aktardı. Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’nın bağımsızlık gününü de kutladı.

