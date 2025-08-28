Erdoğan Ve Zelenski Görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon konuşması yaptı.

BARIŞ SÜRECİ GÜNDEMDİ

Bu görüşmede, Türkiye-Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna ile Rusya arasında süregelen barış süreci ve çeşitli bölgesel ve küresel konular üzerine sohbet edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleşen görüşmede, Alaska ve Washington’daki temasları dikkatle izlediklerini, savaşın kalıcı bir barışla sonuçlanması için Türkiye’nin çabalarını sürdüreceğini dile getirdi. Ayrıca, barışın sağlanması ile birlikte Türkiye’nin, Ukrayna’nın güvenliği konusuna katkı vermeye devam edeceğini belirtti.

UKRAYNA’NIN BAĞIMSIZLIK GÜNÜ KUTLANDI

Cumhurbaşkanı, Ukrayna-Rusya ihtilafında adil bir çözüm elde etmenin mümkün olduğunu, taraflar arasındaki müzakerelerin güçlendirilerek devam etmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin barışın önünü açacak yüksek düzeyli temasların yapılmasına dair elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Görüşme esnasında, Erdoğan ayrıca Ukrayna’nın bağımsızlık gününü de kutladı.