Erdoğan, veliaht prens ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, sağlık kontrolü için hastanede bulunan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifa temennisinde bulundu.

Görüşmede, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.