Erdoğan, Widodo ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere bulunduğu Bali Adası’nda Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi. Erdoğan görüşmede yaptığı konuşmada, Widodo’ya şahsına ve heyetine gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Endonezya’yı başarıyla icra ettikleri G20 dönem başkanlığı dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, “Seneye Nisan ayında Endonezya’nın MİKTA dönem başkanlığını bizden devralacak olmasından dolayı ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle 2023 ASEAN dönem başkanlığı için şimdiden başarılar diliyor, diyalog ortaklığı hedefimize desteğinizi bekliyorum” dedi.