Erdoğan: Yandık, bittik diyenlere en güzel cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı açılış töreninde üretim tesislerinin felaket tellallığı yapanlara en güzel cevap olduğunu açıkladı.

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreninde konuşma yapıyor. Açılan 26 fabrikayla ilgili Erdoğan, ‘Önemli bir ortak noktaları var. Bu fabrikaların tamamı salgın sürecinde yatırımlarını tamamlayarak faaliyete geçmiştir. Birçok ülkede ticaretin durma noktasına geldiği bir dönemde Türk iş dünyası yatırımlarına hız vermiştir. Esasen bu üretim tesisleri ülkemizin gücü ve potansiyelinin yanında sürekli yandık, bittik diyenlere verilmiş en güzel cevaptır’ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle; Yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen refahı artırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Önemli bir ortak noktaları var. Bu fabrikaların tamamı salgın sürecinde yatırımlarını tamamlayarak faaliyete geçmiştir. Birçok ülkede ticaretin durma noktasına geldiği bir dönemde Türk iş dünyası yatırımlarına hız vermiştir. Esasen bu üretim tesisleri ülkemizin gücü ve potansiyelinin yanında sürekli yandık, bittik diyenlere verilmiş en güzel cevaptır.

“TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK”

Türkiye, ekonomide, üretimde, tarımda, ticarette başarı çıtasını her geçen gün yukarı taşımaktadır. Toplamda 1 milyar 600 milyon liralık yatırım bedeliyle hayata geçen bu fabrikalar salgın döneminde 1670 kardeşimize iş imkanı sundu. Ayrıca altyapı yatırımlarından arıtma tesislerine, elektrik, doğal gaz hatlarına, ibadethanelerden diğer donatılara kadar girişimcilerin her türlü ihtiyacını karşıladık. Tüm imkanlarımızı seferber ettik. Temelini 2005 yılında bizzat attığım organize sanayi bölgesi işte bu vizyonumuzun ürünüdür. Bu bölge 16 yıl önce çorak bir araziyken attığımız adımlar sayesinde bugün 11 milyon metrekarelik alanda 111 alanda üretim yapan örnek bir üretim üssüne dönüşmüştür. Farklı alanlarda üretim yapacak bu fabrikaların vatana ve millete hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye atılım ve şahlanış dönemine girdiğini göstermiş oldu. Uluslararası basında hemen her gün Türk şirketleriyle övgü dolu sözlerle bahsedildiğini görüyoruz.

Burada bir hususu özellkle siszlerle paylaşmak istiyorum. Küresel ölçekte iddiaları bulunan bir ülke olarak elbette güçlü ve ekonomik istikrara asla taviz vermiyoruz. Ülkemizi kalkındırırken, üretimimizi artırırken bunu çevreye duyarlı yapmamız gerekiyor. Bunun için vahşi bir büyüme yerine her alanda merhametli büyüme prensibini gözetmeliyiz.

Büyük yangınları tetikleyen karbon salımını azaltma noktasında herkese düşen görevler bulunuyor.