Erdoğan: Yapay Zeka Bağımlılığa Yol Açar

EĞİTİMİN TEMELİ VE GÜÇLENMESİ ÜZERİNE VURGULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde gerçekleştirdiği konuşmasında sosyal medya zorbalıklarının oluşturduğu tehlikelere dikkat çekti. Erdoğan, “Çocuklarımızı dijital derebeylerin insafına bırakamayız” ifadesiyle bu meseleye önem atfetti. Eğitim sisteminin sadece fiziksel şartlarla değil, aynı zamanda fikri altyapıyla da en hayati alanlardan birinin olduğunu dile getirdi. Eğitim sistemlerinin çağın gerekliliklerine uyum sağlayamaması durumunda başarısızlıkla yüzleşeceğinin altını çizdi. “Kökleri ve tarihleriyle bağları koparmış, ilmi ve fikri müktesebatına sırt çevirmiş bir eğitim anlayışının sonu hüsrandır” dedi.

YENİLENEN MÜFREDATLAR VE TEKNOLOJİK ALTYAPI

Erdoğan, katsayı uygulaması ve başörtüsü yasakları gibi haksızlıklara son verildiğini belirtti. Eğitim kurumlarının çağın gereksinimlerini karşılamak üzere modern bir yapıya kavuşturulduğunu ifade etti. Müfredatların yenilendiğini ve teknolojik altyapının önemli ölçüde ilerletildiğini vurguladı. FATİH projesi bağlamında, şu ana kadar 21 bin 576 okulun altyapı kurulumunun tamamlandığını açıkladı. Ayrıca, 8 bin 200 okulun daha altyapısının kurulacağını ve bu okullarda yüksek hızlı internet hizmetinin sağlanacağını söyledi. “Öğrencilerimizin modern, katılımcı ve zengin bir öğrenme ortamından istifade edebilmesi için 626 bin 441 etkileşimli tahtayı sınıflarımıza yerleştirdik” dedi.

YAPAY ZEKA VE GÜVENLİK ÖNEMİ

Yapay zekanın eğitimde sunduğu büyük olanakları kabul ettiklerini ifade eden Erdoğan, bu teknolojilerin önemli paradigma değişikliklerine yol açacağını belirtti. Eğitim ve öğretim alanındaki çalışmaları çok yönlü sürdürdüklerini dile getirdi. Son dönemlerde meydana gelen olayların veri güvenliğinin önemini tekrar gündeme getirdiğini belirtti. Yabancı menşeli yazışma uygulamalarının güvenlik zaafiyetleri hakkında endişelerini dile getirdi. BİP uygulaması ile Bakanlık arasındaki işbirliğini artıracaklarını belirterek, öğrencilerin ve öğretmenlerin bu platform üzerinden iletişimini teşvik edeceklerini belirtti.

DİJİTAL ZORBALIKLA MÜCADELE ÖNEMİ

Dijital zorbalık ve linç kültürünün herkes için tehdit oluşturduğunu ifade eden Erdoğan, bu tür saldırgan davranışların çocukların ruh sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atabileceğini dile getirdi. “Dijital zorbalığın önlenmesi de önceliklerimizden biri olmalıdır” diyerek, bunun gerekliliğinin üzerinde durdu. İnsanların dijital kuşatma ile karşı karşıya olduğunu kaydederek, “Özgürlük; başıbozukluk, kural ve değer tanımazlık değildir” sözleriyle özgürlüğün tanımına dikkat çekti.