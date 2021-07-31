Erdoğan yapılacak yardımları açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, afet bölgelerine yapılacak yardımları açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat’taki inceleme sonrasında açıklama yapıyor. Yangın nedeniyle afet bölgesine ihtiyaçlar için 50 milyon lira gönderildiğini belirten Erdoğan, “Yanan ve hasar gören evlere ayrıca kira yardımı yapılacak. Tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacak” dedi. Evlerin inşaatına bir ay içinde başlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangınların etkilediği Manavgat’ta incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

Bir yıl içinde afet bölgesindeki evler, ahırlarıyla, yöresel mimariye uygun şekilde tamamlanacak.

Yangından etkilenen bölgelerde acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon lira ödenek gönderilmiştir.

Yanan ve hasar gören evlere ayrıca kira yardımı yapılacak. Tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacak.

Yangın nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerlerde faizsiz esnaf kredisi verilecek, KOSGEB acil desteği verilecek, 1 ay içerisinde evlerin inşaatına başlanacak.

Genel hayata etkili afet bölgesinde vergiler, SGK primleri, esnaf kredileri ödemeleri, Tarım Kredi, Tarım Ziraat borçları ertelenecek.

İlk tespitlere göre 16 mahallemiz yangından zarar görürken bazı mahalleler boşaltıldı. Hasar gören konutlarla ilgili tespitler ışığında gereken çalışmalar yürütülecektir.

“YANAN ALANLAR TEKRAR AĞAÇLANDIRILACAK”

Anayasa’mızın 169. maddesine göre, yanan alanlar başka amaçla kullanılamaz ve tekrar ağaçlandırılır.

Türkiye’nin orman varlığını artırmış bir yönetim olarak, yanan her yeri daha fazlasıyla tekrar ağaçlandırmak en başta gelen görevimizdir.

“FİLOMUZDAKİ ZAFİYETİ ORTADAN KALDIRMAYA ÇALIŞTIK”

Yeni teknolojiye sahip amfibi uçaklar, gelişmiş helikopterlerimiz sayesinde yangınla mücadelede filomuzdaki zafiyeti ortadan kaldırmaya çalıştık.