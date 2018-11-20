Erdoğan: Yapılmaya çalışılan gericilik

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gözaltına alınan akademisyenler için Batı’dan gelen tepkilere yanıt geldi.

Erdoğan, “Türkiye’de bu işlerin finansörü durumunda olanlar var. Bunlar içeri alınınca neden rahatsız oluyorsun?” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşuyor.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Bakanlıklarımızda sistemin henüz tam oturmamış olmasından dolayı bazı sıkıntılar olduğunu ve bürokraside bundan kaynaklı rehavet olduğunu biliyoruz. Bunları en kısa sürede aşacağız. Böyle dönemler imtihan dönemleridir. Başarılı olanlar milletimizin gönlünde yerini alacaktır.

Çevrecilik adına yakıp yıkanlar sokakları ateşe verenler gelip millet bahçelerine bakıp gerçek çevrecilik nedir görsünler. Öyle lafla çevrecilik olmuyor. Gezi olaylarında bu olayları yapanların finansörü konumundaki şu anda cezaevinde olan bu kişiyle iltisaklı birçok malum kişi akademisyenler de var. Bunlar geçenlerde gözaltına alındı. Malum çevreler Batı dünyası açıklamalar yapılıyor. Türkiye’de de bu işlerin finansörü durumunda olanlar var. Bunlar içeri alınınca neden rahatsız oluyorsun?

Dün TürkAkım hattının Karadeniz’den ülkemize ulaşması törenine katıldık. Konuşacaksak bunları konuşalım. Sizin bunlarla hiç alakanız yok mu? Karadeniz’in bir ucundan diğer ucuna böyle bri yatırım gerçekleşiyor. Ülkemize yeni bir doğalgaz imkanı oluyor. Bu gündeminizde değil. Gündemlerinde hala biz Türkiye’yi nasıl karıştırırız bu var. Ülkemizi bölemeyeceksiniz böyle bilin.

Partimiz aday belirlemek için kesintisiz mesaide. Titiz araştırma, soruşturma ile adayları netleştiriyoruz. Aday tespiti noktasında sık sık bir arata geldik. İlçelere de inmeye başladık.

TÜRKÇE EZAN TARTIŞMASI

Dünyanın kendini 21. yy’nin ikinci yarısına hazırladığı dönemde birilerinin ıslarla 60-70-80’lerin baskı iklimine taşımaya çalışıyor olması manidardır. Yapılmaya çalışılan gericiliktir. Hala tek parti dönemini özleyenlere söylenecek başka ne söz olabilir? Milletimiz tek parti dönemini vicdanında hakettiği yere oturtmuştur.”

NTV