Erdoğan yarın Endonezya’ya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın G-20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Endonezya’ya gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Kastamonu’nun 4 ilçesine doğalgaz getirilmesi nedeniyle düzenlenen törene görüntülü bağlantı ile katılacak. Erdoğan, yarın da G-20 Liderler Zirvesi için Endonezya’ya gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını İstanbul’da sürdürüyor.

Erdoğan, bugün saat 15.00’te Kastamonu’nun 4 ilçesine doğalgaz getirilmesi dolayısıyla düzenlenecek törene görüntülü bağlantı ile katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnebolu, Bozkurt, Abana ve Cide’de bulunan vatandaşlara seslenecek.

Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi’ne katılacak

Erdoğan, yarın da G-20 Liderler Zirvesi için Endonezya’ya gidecek.

Bali şehrinde düzenlenecek zirvede, Rusya ile Türkiye arasında doğalgaz ve tahıl anlaşmalarını geliştirmeye yönelik adımlar atılması bekleniyor.