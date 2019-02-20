Erdoğan: Yaşlılık Vizyon Belgesi hazırladık

Beştepe’de Yaşlılık Şurası’nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2023 dönemini kapsayan bir ‘yaşlı vizyon belgesi’ hazırladıklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle;

İlk insandan bugüne kadar yaşlılık hayatın kaçınılmaz bir dönemi olarak karşımıza çıkıyor. En önemlisi hangi yaşta bulunduğumuzda ziyade o vakte kadar ne yaptığımız, nasıl yaşadığımızdır.

Dünya nüfusu özellikle gelişmiş ülkelerde hızla yaşlanıyor. Ortalama hayat süresi 70’in üzerinde. Gelişmiş ülkeler hızla yaşlanan nüfusları nedeniyle gelecek endişesi içindedir.

“NÜFUS GÜÇTÜR”

Yaşlı nüfus oranımızın yıllar içinde artması bekleniyor. Bunun için gençlerimize en az 3 çocuk mümkünse daha fazlasını tavsiye ediyorum. Bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür. Ortada yeterli nüfus yoksa diğer imkanların bir süre sonra yok olup gitmesi kaçınılmazdır. Yaşlı hizmetlerini sadece maddi imkanlarla sınırlı görmek onlara yapılacak en büyük haksızlıktır.

Hasta vatandaşlarımızın evde tedavilerini yapıyoruz. Biz yaşlılarını en yüksek makama oturtan bilgeliği ve pirliği onlarla simgeleyen kültüre sahibiz. Ben anacığımın ayağının altını öperdim, tavsiye ediyorum. Sadece duası bile anaya babaya ömür boyu hizmet etmek için yeterlidir.

Şayet bir evde büyükanne, büyükbaba, anne, baba, torunlar birarada yaşayabiliyorsa o ev günün 24 saati huzur veren bir yerdir. Aynı şehirde yaşayıp anne babalarımızı torunlarla en azından hafta sonu bir araya getirmiyorsak vebal altındayız demektir. Yaşlılara sahip çıkmak aynı zamanda geleceğe sahip çıkmaktır. Hayat boyu öğrenme dediğimiz süreç ile aktif yaşlanma arasında yakın bir ilişki vardır.

En önemli eserlerin pek çoğu yaşlılık dönemlerinde verildiğini görüyoruz. Mimar Sinan Selimiye Camii’ni inşa ettiğinde 80 yaşındaydı. İnsan geçnliğinde öğrenirken yaşlılığında anlar. O anlama kabiliyetininin değerine paha biçilemez.

“VİZYON BELGESİ HAZIRLANIYOR”

Bakanlığımız 2019-2023 dönemini kapsayan bir vizyon belgesi hazırlıyor. Hiçbir yaşlığımızı sokakta veya dört duvar arasında bırakmıyor, hepsine sahip çıkıyoruz. Huzur evlerinde bakılan yaşlı sayısı 14 bine yaklaştı. 65 yaşını geçenlere ödenen yaşlılık maaşı biz geldiğimizde 24 liraydı, şimdi 601 liraya çıktı. Ödemeyi sadece maaşa hak kazanan kişi ve eşinin gelirine göre yapıyoruz. Yaşlı detek programını başlattık. Aktif yaşam merkezleriyle yaşlıların ve engellilerin sosya hayata karışmasını kolaşlaştırıyoruz. Emeklilere ödemeye başladığımız bayram ikramiyeleri de yaşlılarımız için önemli destek oldu.

Annesini ve babasını huzur evine bırakan evlatlar değil onlarla yaşayan evlatlar istiyoruz.

TRT