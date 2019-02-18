Erdoğan yeni askerlik sistemini açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni askerlik sistemine ilişkin açıklama yaptı.

12 aylık yedek astsubaylık uygulaması devam edecek. 2 yıllık meslek yüksekokul mezunları için 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması gelecek. Bedelli askerlik belirli bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getirilecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir mitinginde konuştu.

Erdoğan konuşmasında yeni askerlik sisteminin ayrıntılarını açıkladı.

12 AYLIK YEDEK SUBAYLIK DEVAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti: “Yeni askerlik sisteminde lisans ve lisans üstü için belirlenecek sayıda 12 aylık yedek subaylık devam ediyor.

İKİ YILLIK YÜKSEKOKUL MEZUNLARI İÇİN YENİLİK

İki yıllık meslek yüksekokulu mezunları için yeni bir adım atıyoruz. İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık getiriyoruz. İki aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta döneminde maaş ödenecek.

LİSE MEZUNLARINA 6 AY+6 AY ASKERLİK

Lise ve altı mezunlar için 6 ay+6 ay askerlik uygulaması getiriyoruz. Bir aylık eğitimini tamamlayıp 5 aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler. Şayet askerliğe devam etmeyi tercih ederlerse 6 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacaklar.

BEDELLİ KALICI HALE GELİYOR

Dövizle askerlik uygulaması sürecek. Bedelli askerlik uygulamasını belirli bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz. Eğitim durumuna bakılmaksızın herkes bedelli askerlik yapabilecek.

Kurumlarımızın yaptıkları hesaplamalar, bedelli askerlikten gelen kaynağın eğitim dönemleri dışında tamamı maaşlı hale gelen diğer görevlilerin maliyetlerini ziyadesiyle karşılayacağını gösteriyor.”

Erdoğan’ın açıklamalarından diğer öne çıkanlar şöyle:

Hükümete geldiğimizde satın alma paritesine göre 17. olan Türkiye’yi 13’üncülüğe yükselttik. Yıl sonunda bu 12 olacak. Hayat kalitesini artırdık. Balıkesirde son 16 yılda toplam 27 katrilyon lirayı aşan yatırım yaptık. Bay Kemal gibi patlıcan, domates, sivri biberciler çok çıkacak.

İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir kuzey ve batı kavşağı arasındaki kısmıyla Akhisar ve Saruhanlı kavşakları arasındaki bölümünü önümüzdeki ay trafiğe açıyoruz.

“BALIKESİR HAVALİMANI YIL İÇİNDE HİZMETE AÇILACAK”

Buradan bir müjde vermek istiyorum, Bay Kemal ne verir bilmiyorum. Mahkemeleri durmadan kazanıyorum. Bİz de bunu Mehmetçik Vakfı’na hibe ederiz. Bu yıl içinde havalimanımızı hizmete açıyoruz. Böylece uçak yolculuğu için Edremit’e kadar gitmek zorunda kalınmayacak.

Kaz Dağları’nda Unesco standartlarında bir jeopark kuruyoruz.

“FİYATLAR DAHA DA İNECEK”

Patlıcan yüzde 50 indi, domates patates hepsi inmeye başladı. Daha da inecek. Bütün mesele bu oyunu bozmak, biz bu oyunu da bozduk. Kıymada ithalin önünü açtık 28 liraya indi. Benim milletime ne zaman bu oyunlar oynanırsa, anında tepelerine bineriz. Çadır marketleri açmaya başladık, bu devam edecek. Seçimden sonra esnafla, KESK ve Tarım Kredi beraber bu işi daha da genişleteceğiz.