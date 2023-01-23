Erdoğan yeni metroyu kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosunun vatman koltuğuna oturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni’ne katıldı.

Erdoğan, burada Aşık Veysel İlkokulu öğrencilerinden oluşan Sadabad Korosu’nu dinledi, daha sonra metronun vatman koltuğuna geçerek İstanbul Havalimanı’na hareket etti.

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Törene ve metro yolculuğuna eski Başbakan Tansu Çiller’de katıldı.

Yolculuk sırasında kendisine mikrofon verilen çocuk, “Uzun ince bir yoldayım” ve “Beraber yürüdük biz bu yollarda” ile “Yollarda bulurum” eserlerini seslendirdi.