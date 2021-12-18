Erdoğan yeni yol haritasını açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam’daki kampında belediyelerin yeni yol haritasını açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22-23-24 Aralık’ta Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenecek “AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı”na katılacak.

AK Partili belediye başkanları, Kızılcahamam’da düzenlenecek kampta bir araya gelecek. Kampta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, yerel yönetimler ile ilgili sunum gerçekleştirecek. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra AK Partili belediyelerin çalışmaları, belediyecilik vizyonu ve yeni yol haritası masaya yatırılacak.

Üç gün sürecek kampta AK Parti Genel Başkan Vekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, belediye başkanlarıyla tecrübe paylaşımında bulunacak. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik moderatörlüğünde panel de gerçekleştirilecek. Kampta bazı bakanların da sunum yapacağı belirtildi. Erdoğan’ın da katılacağı kampta 804 belediye başkanı yer alacak.