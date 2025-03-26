Erdoğan: Yerli Markalarımızı Koruyacağız

KÜRESEL KONJONKTÜRDE YENİ DÖNEM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Stratejisi toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “İçinde bulunduğumuz küresel konjonktür öngörülebilir ve bağımsız kalkınma modellerinin ön plana çıktığı yeni bir döneme işaret ediyor. Biz de tüm stratejilerimizi buna göre belirliyoruz” dedi. Gelecek asrın belirleyici mücadele dönemine her açıdan hazırlıklı ve planlı girmeyi amaçladıklarını vurguladı. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda hazırladıkları 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi belgesinin bu anlayışla şekillendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı, sanayi mamullerinin daha verimli ve daha rekabetçi üretimini hedeflediklerini ifade etti. “Teknolojide bağımsızlığı en üst seviyeye çıkarmayı, Türkiye’yi hem teknoloji üreten hem de yüksek teknolojili ürün üretimi ve ihracatında lider ülkelerden biri konumuna taşımayı arzu ediyoruz” şeklinde konuştu. Son 23 yılda ülkenin kalkınmada, teknolojide ve savunma sanayinde elde ettiği başarılarla küresel güç dengelerinde söz sahibi olduğunu aktardı.

Erdoğan, insansız hava araçlarının Türkiye’nin savunma paradigmasını değiştirdiğini ve 5. nesil savaş uçağı KAAN’ın gökyüzüyle buluştuğunu söyledi. İlk yerli elektrikli ve akıllı otomobil Togg’un yollarda olduğunu vurguladı. “Togg’un da kimi kendini bilmezler, kimi köksüzler tarafından sözde boykot listesine konulmasını aziz milletimizin takdirine havale ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı, “Allah’ın izniyle milletimiz, bu ülkede üreten, istihdam sağlayan hiçbir yerli ve milli markayı 3-5 muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir” ifadelerini kullandı. Ekonomiden demokrasiye kadar milletin tüm kazanımlarına saldıranların eninde sonunda kaybedeceklerini dile getirdi. “Onlar boş beleş gündemlerle oyalanırken biz işimize bakıyoruz” diye ekledi. Nitekim, Milli Uzay Programında ilk insanlı uzay görevini gerçekleştirdiklerini ve yüze 80’in üzerinde yerlilikle ürettikleri ilk milli haberleşme uydusu TURKSAT 6A’yı uzaya gönderdiklerini belirtti.