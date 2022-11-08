Erdoğan yılbaşını işaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasankeyf-Gercüş Tüneli Açılış Töreninde yaptığı açıklamasında ekonomiye değindi ve yılbaşını işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle; Uluslararası boyutu da olan sinsi kampanyalara ve sabotaj girişimlerine rağmen barajımızı tamamlayarak ülkemizin hizmetine sunduk. Bununla kalmadık. Baraj gölü alanı içinde kalan yerleşim yerlerimizi tüm altyapısı ve üstyapısıyla yeniden inşa ettik. Hasankeyf ilçemiz de ülkemizin sembol eserlerinden Ilısu Barajı’nın su tutmaya başlamasıyla yeni yerine taşıdığımız yerleşimlerden biridir. Yeni Hasankeyf ile Gercüş arasındaki yolu bölünmüş yol kalitesiyle inşa ederken 3 yol boğazı geçişini de tünelle sağladık. Bu kapsamda planlanan 39,4 kilometrelik yolun yaklaşık 30 kilometresiyle bugün açılışını yaptığımız tünel ve bağlantı yolları tamamlanmıştır.

Halen inşası süren yolların da bitmesiyle Batman’ın ilçeleri ve bölgedeki diğer yerleşim yerleri arasında hızlı, güvenli, konforlu bir ulaşım temin edilmiş olacaktır. Yaklaşık 2,5 yılda 910 milyon liralık bir yatırım tutarıyla hayata geçirdiğimiz tünelimizin ve yolumuzun Hasankeyf’imize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İnşallah hem barajımızın hem bölgemize kazandırdığımız altyapının gücüyle tüm ilçeleriyle Batman’ı ülkemizin önde gelen üretim, istihdam ve ihracat şehirlerinden biri haline getireceğiz. Bunun için biz hükümet olarak kendi üzerimize düşeni yapmanın gayreti içindeyiz.

Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan sosyal desteklere kadar her alanda ülkemize asırlık hizmetler kazandırmaya devam ediyoruz. Batmanlı girişimcilerimizden de yeni yatırımlarla kendilerine sunduğumuz bu imkanları değerlendirmelerini bekliyoruz.