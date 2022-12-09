Erdoğan yılbaşını işaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihracat ve istihbarat rekor rakamlarına değindi ve enflasyonla ilgili yılbaşını işaret etti.

Erdoğan “Yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kıracağız.” dedi. Erdoğan “Türkiye olarak son 20 yılda hayata geçirdiğimiz sağlam altyapıyla bu sıkıntılı dönemi rahat geçiren ülkelerden birisiyiz.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Turkuvaz Medya Merkezi’nde düzenlenen 2023 Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. Gündeme ilişkin konulara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon için yılbaşını işaret etti. Cumhurbaşkanı,”Tedbirlerin etkisiyle inşallah önümüzdeki yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Dünyamız son 3 yıldır salgınla başlayan, ardından sıcak çatışmalar ve bölgesel gerilimlerle daha da çetrefilleşen sancılı bir süreçten geçiyor. Son yılların en yüksek rakamlarına ulaşan enerji, gıda ve hammadde fiyatları ile buna bağlı olarak ortaya çıkan enflasyon sorunu, hiçbir ayrım gözetmeden tüm ekonomileri zorluyor.

TÜRKİYE ENONOMİ MODELİ VURGUSU

Öte yandan faizleri artırarak enflasyonu düşürme üzerine kurulu klasik yöntemlerin şimdiye kadar beklentiyi karşılamadığını görüyoruz. Bu tarz politikalarla enflasyonu dizginlemeye çalışan pek çok ekonomi, bugün hayat pahalılığı yanında istihdam kayıplarıyla da mücadele ediyor.

Türkiye olarak son 20 yılda hayata geçirdiğimiz sağlam altyapıyla birlikte üretimi, istihdamı, ihracatı ve cari fazla yoluyla büyümeyi esas alan ekonomi modelimiz sayesinde hamdolsun bu sıkıntılı dönemi nispeten rahat geçiren ülkelerden biriyiz.

“İHRACATIMIZ 300 MİLYAR DOLAR EŞİĞİNE DOĞRU YAKLAŞIYOR”

İhracatımız her ay rekor kırarak 300 milyar dolar eşiğine doğru yaklaşıyor. Organize sanayi bölgelerimiz, fabrikalarımız, imalat tesislerimiz harıl harıl çalışıyor. Yollarımız ve otobanlarımız ülkemizden Avrupa, Asya ve Ortadoğu’ya yük taşıyan tırlar ve kamyonlarla dolu.

İSTİHDAMDA REKOR

Salgının en çok vurduğu turizm sektöründe, zararlarımızı telafi etmenin ötesine de geçerek farklı bir ivme yakaladık. İşgücüne katılım oranımız artmasına rağmen istihdama ilk kez 31 milyon sınırını aşma başarısı gösterdik. Yerli ve milli elektrikli otomobilimiz olan Togg’un üretim tesisinin açılışını Cumhuriyetimizin 99. yılında büyük bir gururla gerçekleştirdik. Dünyanın en büyük beşinci barajı olan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin açılışıyla enerji hamlemizi bir adım öteye taşıdık.

ENFLASYON MESAJI: BOYNUNU KIRACAĞIZ

Karadeniz’de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğal gazı vatandaşlarımızın emrine verme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Avrupa ve Amerika dahil herkesin gündemini meşgul eden hayat pahalılığı ve enflasyon meselesini de adım adım çözüme kavuşturuyoruz.Aldığımız tedbirlerin etkisiyle inşallah önümüzdeki yılbaşından itibaren enflasyon boynunu kırmış olacağız.

SAVUNMA SANAYİİ ADIMLARI

Savunma sanayii alanında kısa sürede ulaştığımız seviye ise milletimizin gurur kaynaklarından biri haline geldi. 2002 yılında sadece 248 milyon dolar savunma sanayii ihracatı varken, geçen sene 3 milyar 224 milyon dolar ile rekor kırdık. Bu yıl 3 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamı bekliyoruz. Silah ve mühimmattan füzelere, insansız hava, kara, deniz araçlarından helikopterlere ve gemilere kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemleri yerli ve milli olarak tasarlıyor, üretiyor ve geliştiriyoruz.