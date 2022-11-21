Erdoğan: Yoğun sipariş var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti sonrası yaptığı açıklamasında yerli otomobile yoğun ilgi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularına cevap verdi. Erdoğan, Togg’a ilişkin de konuştu. Erdoğan, Togg’a yoğun bir şekilde sipariş geldiğini belirterek, “Bu siparişleri de inşallah yetiştiririz” dedi.

Katar’a yaptığı ziyaretin dönüşünce gazetecilere açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil Togg’a ilişkin güzel bir gelişmeyi duyurdu. 29 Ekim günü Gemlik’teki üretim kampüsünün açılmasıyla seri üretime geçen yerli otomobil Togg’un şimdiden yoğun şekilde sipariş aldığının bilgisini paylaştı.

Erdoğan, bir soru üzerine önce doğal gaz desteklerine ilişkin konuştu, ardından da 2023 seçimlerine ilişkin şunları söyledi:

“Her şeyden önce Aile Bakanı doğal gaz destekleriyle ilgili açıklamayı zaten yaptı. Doğal gaz konusunda destek ödemeleri başladı, devam ediyor. Biz fakir fukaraya, garip gurebaya aynı şekilde doğal gazı vermeye devam edeceğiz. Tabii burada bir şeyi özellikle ifade etmem lazım; benim milletim feraset sahibidir. Şu an itibarıyla gittiğimiz her yerde ciddi bir ilgi, alaka var. Nitekim Sayın Bahçeli’nin Samsun mitingi tek kelimeyle muhteşemdi. Yani ne, nereye gidiyor, her şey ortada. Oraya gelenler, kumar masasında olanlar değil; oraya gelenler halk, vatandaş. Cumhur İttifakı’nın bir tarafı ne diyor ve Cumhur İttifakı şu anda nereye gidiyor; bunu dinlemeye geldiler.

Biz bu yola inançla ve her şeyimizi koyarak devam ediyoruz. İnşallah şurada kaldı 6,5-7 ay. 7 ay sonra bambaşka bir sandık ortaya çıkacak. Bu sandık, kendi içinde hesaplaşma sandığı değil; milletin kime, nasıl baktığını ortaya koyan bir sandık olacak. Biz bu noktada milletimin ferasetiyle hareket ediyoruz, bu ferasete güveniyoruz ve Allah’ın izniyle milletin kantarı yine doğru tartacaktır ve o kantardan da Cumhur İttifakı çıkacaktır. Ancak karşımızdakilerin karakterinde, cibilliyetinde zaten yalan meşrudur. Zaten en tepelerindeki yalancı. Doğru lafı var mı? Başlarındakinin doğru lafı var mı? Bunlar birbirine baka baka kararıyor. Üzüm üzüme baka baka kararırmış ya bunlar da öyle. Bakıyor, nasıl olsa benim başımdaki yalanı bu kadar bol söylediğine göre, ben söylesem ne olur diyor.”

İLK EVİM PROJESİNE 8 MİLYON BAŞVURU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasının devamında ise İlk Evim İlk İşyerim Projesi’ne ilişkin şöyle konuştu:

“Şu an itibarıyla İlk Evim İlk İşyerim Projesine resmi müracaat sayısı 1,5 ayda 8 milyonu buldu. Bay Kemal bak ben resmi rakamdan bahsediyorum. Öyle laf ola beri gele yok. Bunlar resmi rakam. Geçerli başvuru sayısı da 5 milyon 135 bin 324’e ulaşmış durumda. Bir diğer proje kapsamında arsa için 1 milyon 177 bin 56 başvuru yapıldı. Müstakil arsa için 956 bin 79, müşterek arsa için de 220 bin 977 başvuru oldu. İş yeri için ise 73 bin 135 başvuru oldu.

Bakın nereden nereye geldik. Bu, milletin iktidarına güveninin ifadesidir. Bu güven olmasa, bu millet gelip de bu müracaatları yapar mı? Yapmaz. Hatta diyorlardı ki ‘siz milleti aldatıyorsunuz.’ E buyurun; millet bize inanıyor ve inandığı için de müracaatını yapıyor. Mesele zaten bu inancı temin etmektir. Bu inancı temin ettikten sonra bu millet sizi yolda yalnız koymaz.”

Konuşmasının devamında Erdoğan, Türkiye’nin yerli otomobili Togg’a ilişkin güzel bir haberi müjdeledi. Togg siparişlerine de değindiği konuşmasında Erdoğan, şunları söyledi:

“İşte salı günü Allah nasip ederse Yusufeli Barajı’nın açılışını yapıyoruz. Yusufeli Barajı 275 metre yüksekliği ile ülkemizin en yüksek, çift eğrilikli beton kemer barajlar kategorisinde de dünyanın beşinci en yüksek barajıdır. 2,5 milyon kişinin tükettiği enerjiyi inşallah üretiyor olacak. Öyle bir baraj. Bay Kemal, arzu edersen sen de gel. Sayın Akşener de gelsin. Oradaki coşkuyu görsünler. Sonradan özel olarak gelmeyi arzu ediyorlar.

Aynen Togg’da olduğu gibi. Açılışa gelmediler, sonra ziyarete gelebilir miyiz diye haber gönderdiler. Memnuniyetle gelsinler görsünler dedik. Biz kıskanmayız, yeter ki gelsinler. Çünkü bazı şeyleri göre göre onlar da ufuk sahibi olacaklar. ‘Demek ki İtalya’da yapılmıyormuş, burada yapılıyormuş’ diyecekler. Bunu da görecekler. Bu milletin nelere muktedir olduğunu bunlar hala anlamadılar, hala buna inanmıyorlar.

Biz Fatih Sultan Mehmet ile topunu yapıp ondan sonra İstanbul’u fetheden bir millet değil miyiz? Biz buradan gelmiyor muyuz? Demek ki yaparız. Arabaları da yaparız. Şimdiden siparişler zaten yoğun şekilde geliyor, bu siparişleri de inşallah yetiştiririz.”