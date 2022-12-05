Erdoğan: YÖK Başkanı ile mutabık kaldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “pedagojik formasyon” eğitiminin üniversitenin 3 ve 4. yıllarında verilmesi konusunda YÖK Başkanı ile görüş birliğine vardıklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerde “pedagojik formasyon” eğitiminin 3 ve 4. yıllarda verileceğini açıkladı.

Erdoğan, Haliliye ilçesindeki İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi’nde düzenlenen Şanlıurfa Gençlik Buluşması’nda, gençlerin sorularını yanıtladı.

“YÖK BAŞKANI İLE MUTABIK KALDIK”

Pedagojik formasyonu sadece atanmış kişilerin alabildiği, mezun olup atama bekleyenler için de bir düzenleme olup olmayacağı sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu bilgileri verdi