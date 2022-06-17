Erdoğan: Yunanistan başının çaresine baksın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönem yaşanan gerilime değindi ve Yunanistan’ı sert bir dille eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan ile yaşanan Adalar gerilimiyle ilgili net mesajlar veren Erdoğan, ‘Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın’ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle; Yunanistan’la ilgili olarak özellikle sürece yönelik tepkilerimi ortaya koydum. Dürüst siyasetçi karşımda olmadığı sürece bunlarla bir daha görüşmeyeceğimizi ve Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantılarımızı bitirdiğimizi ve Yunanistan’la Yüksek Düzeyli Strateji Toplantısı yapmayacağız dedik. Bu yıl yapılacak toplantıyı da yapmıyoruz. Bundan herhalde daha net, daha açık bir rest olmaz. Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın.

Videokonferans aracılığıyla Sayın Biden’ın da daveti üzerine liderler olarak bunu yapacağız. Yaklaşık 3’er dakikalık birer tebliğimiz olacak. Bu tebliğlerimizi sunmak suretiyle iklim ve çevre konusunda ne düşündüğümüzü, neler yapmayı planladığımızı bu görüşmede videokonferans aracılığıyla anlatacağız.

PRENS SELMAN’IN TÜRKİYE ZİYARETİ

Çarşamba günü Veliaht Prens bu ziyareti gerçekleştiriyor. İnşallah biz de Külliye’de kendilerini kabul edeceğiz. Orada gerek ikili gerek heyetler arası görüşmelerimizi yapacağız ve bundan sonraki sürece yönelik Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini inşallah çok daha ileri derecede, çok daha yüksek seviyede nerelere taşıyabiliriz bunları değerlendirme fırsatını bulacağız. Önce ekipler, heyetler zaten geldiler. Çarşamba günü de Veliaht Prens, kendisi gelecekler. Bu bir resmi ziyarettir. Resmi ziyarete biz de resmi kabulümüzü yapacağız.

ERDOĞAN’DAN TATİL MESAJI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Üsküdar Burhan Felek Stadyumu’nda düzenlenen 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni’nde katıldı. Törene Erdoğan’ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan, Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve çok sayıda öğrenci katıldı. Tören Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere şehit ve gazilerimizin anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından “Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi” kapsamında öğrencilerden oluşturulan 3 bin 120 kişilik Geleneksel Türk Müziği Çocuk Korosu, Türk Sanat Müziği şarkıları seslendirdi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün tamamladığımız 2021-2022 eğitim öğretim yılının ülkemiz, milletimiz ve öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Tabii şu anda önümdeki alanı görünce gençlik yıllarım aklıma geldi. Çünkü bu stadyumda Altunizade Stadyumu olarak geçerdi, çok top oynadım ve bu stadyumun hatıraları var bende. Sakatlandığımız zamanlar oldu ama o heyecanı yaşamak ve o heyecanı yaşarken bir taraftan da öğrencilik yıllarımızı devam ettirmek bizde farklı anılar bıraktı.” diye konuştu.