Erdoğan: Yunanistan kendine çeki düzen verme yoluna girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’ın son dönemde uyguladığı politikaya değindi ve Atina’nın Türkiye’nin hassasiyetinin farkında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu kilit atma olayı noktasında hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor. Yunanistan bunun farkında, bunun farkında da olduğu için kendilerine onlar da bir çeki düzen verme yoluna girmiş vaziyetteler” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan’ı kapsayan Balkan turu öncesi Esenboğa Havalimanı’nda gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının satır başları şöyle;

Birazdan mevkidaşlarımın davetlerine icabetle Bosna Hersek, Sıbistan ve Hırvatistan’ı kapsayan Balkan ülkeleri ziyaretimizin ilk durağı olan Saray Bosna’ya hareket edeceğiz. Bu sene Bosna Hersek ve Hırvatistan ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30. yılını idrak ediyoruz. Türkiye olarak Balkanların istikrarı, gelişmesi ve Avrupa Atlantik yapılarıyla bütünleşme sürecini destekleyen bir politika izliyoruz.

Köklü tarihi beşeri ve kültürel bağlarımızın bulunduğu bu coğrafya ile irtibatımızı güçlü tutarken gerilimlerin de önüne geçmeye çalışıyoruz.

TİKA’mız, Yunus Emre Enstitümüz, Maarif Vakfımız, Türk Hava Yollarımız, TRT’miz, belediyelerimiz hayata geçirdikleri projelerle bu coğrafyanın kalkınmasına destek veriyor. Haziran ayında faaliyete geçen TRT Balkan Haber Platformu’nun bölge dillerinde yaptığı yayınlarla önemli bir boşluğu doldurduğunu görüyoruz. Devletimizin kurumları yanında sivil toplum örgütlerimizin iş dünyamızın da bizleri gururlandıran işlere imza atmasından memnuniyet duyuyoruz.

Ülkemizin dengeli ve adaletli tutumunun bu coğrafyadaki tüm halklar tarafından taktirle karşılandığına da şahit oluyoruz. Bu duruşumuzu önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Ziyaretimin ana gündemini Bosna Hersek’te bir yılı aşkın süredir devam eden siyasi krize yönelik çözüm çabaları oluşturacaktır. Tüm temaslarımda Balkanların huzur ve istikrarı için hayati öneme haiz Bosna Hersek’in toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğimizi vurgulayacağım. Bölge ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik güçlü irademizin göstergesi olarak her üç ülkede de düzenlenecek iş forumlarına katılacağım. İlk durağımız olan Bosna Hersek’te devlet başkanlığı konseyi üyeleri ve parlamentonun iki kanadını oluşturan temsilciler ve halklar meclisinin başkanlık divanı üyeleri ile bir araya geleceğim.

Türkiye ile Bosna Hersek arasında hali hazırda çok iyi bir seviyede bulunan ikili ilişkilerimizi gözden geçireceğiz. Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz müşterek faaliyetleri de ele alma imkanı bulacağız. Bu vesile ile Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret edip yapımı Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce tamamlanan Bosna Hersek İslam Birliği’nin yeni idari binasında Bosna Hersek’teki müftülerle bir araya geleceğiz. Bosna Hersek’in ardından ikinci durağımız olan Belgrad’a geçeceğiz.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’i ile ikili ve heyetler arası görüşmelerimiz olacak. Sırbistan ile karşılıklı olarak mevcut iş birliğimizi her alanda geliştirme iradesine sahibiz. Sayın Vucic ile yapacağımız görüşmelerde ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele alacağız. İş birliği imkanlarını ve atabileceğimiz müşterek adımları da istişare edeceğiz.

Sırbistan ile Kosova arasında yükselen gerilim

Mitrovica aynı zamanda Sırpların ağırlıkla olduğu bir bölge ve bu bölgede de bugün değil geçmişten bu yana maalesef arzu edilmeyen sıkıntılar hep yaşandı. Tabi orada ağırlıkta şu anda da 3 başkandan bir tanesi durumunda olan isim vermeme gerek yok değerli arkadaşımız bu sırada kendileri ile de bundan önceki görüşmelerimizde gerek Tükiye’de gerekse Bosna Hersek’te bize karşı çok olumlu yaklaşımda bulunarak yani Tükiye’nin bu noktadaki yaklaşımlarına ben de olumlu bakarım gibi ifadeleri hep var. Bu seyahatte büyük ihtimalle bu konuyu da tabi Vucic ile ayrıca görüşeceğiz. Temennimiz odur ki oradaki sıkıntıları da Vucic’in ağırlık koymasıyla aşarız diye düşünüyorum.

Yunanistan’ın Ege’deki provokasyonları

Savunma Bakanlığımız gerek NATO Genel Sekreteri ile gerek diğer temsilcileri ile bu görüşmeleri sürdürüyor. Bu kilit atma olayı noktasında hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor. Yunanistan bunun farkında, bunun farkında da olduğu için kendilerine onlar da bir çeki düzen verme yoluna girmiş vaziyetteler. Özellikle şahsımın da son hafta içerisinde yaptığım konuşmalarda oraya yönelik açıklamalarım zannediyorum sizlere de yansımıştır. Bundan sonraki süreçte de Yunanistan Tükiye ile nasıl bir ilişki içerisinde olacağının herhalde kararını çok daha düşünerek verecektir. Aksi takdirde hep söylediğim gibi yine söylüyorum bir gece ansızın gidebiliriz.