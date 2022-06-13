Erdoğan Yunanistan’ı uyardı: Faturası ağır olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in sözlerine tokat gibi yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis’e mesajlarını sürdürerek “Bu milletin mayası öyle dalgaya malgaya gelmez, ataların senin çok iyi bilirler. Tekrar yeniden bunları yenilemeye kalkmayın, faturası ağır olur” dedi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na da seslenerek “Bay Kemal kasımda seçim yok, seçim önümüzdeki yılın haziranında, sen aday mısın değil misin?” diye sordu.

Efes 2022 tatbikatında oralardan bir yerlere mesaj verdik. Nereye verdiğimizi anlıyorsunuz değil mi? Onlar da anlamış olacaklar ki hemen bir toplantı yaptılar. Onlarınki 6’lı değil, 3’lü masa. Bir momentum açıkladılar, ‘Artık bundan sonra Türkiye’nin aleyhinde herhangi bir açıklama, konuşma yapmayacağız.’ Söyleyeceklerimizi biz zaten söyledik, yeni söyleyeceğimiz bir şey yok. Biz adamın lafına inanırız, adam olmayanın lafına değil. Seni ben Vahdettin Köşkü’nde ağırlayacağım, yemekte seninle bir mutabakata varacağız. ‘Biz bundan böyle direkt olarak ikimiz konuşalım, aramıza 3. kişileri sokmayalım.’ Aradan 15 gün, 3 hafta geçti, sen gidiyorsun Amerika’ya kalkıp Senato’da Türkiye’nin aleyhinde konuşma yapıyorsun F-16’larla ilgili, yemezler Miçotakis yemezler.

O ÜSLERİ NİÇİN KURDUNUZ: Her şeyden önce bu milletin mayası öyle dalgaya malgaya gelmez. Biliyorsun, bu dalga malga falan filan geçmişte ataların senin çok iyi bilirler. Tekrar yeniden bunları yenilemeye kalkmayın, faturası ağır olur. 5 artı 4 üsler kuruldu. Ne kurarsanız kurun. O kurulan üsleri niçin yaptınız diye sorduğumuzda verdikleri cevap çok manidar, ‘Ruslara karşı’ diyorlar. Ukrayna’ya karşı, Rusların karşısında ne yaptınız? Ukrayna’nın yanında durabildiniz mi? Destek verebildiniz mi? Her şeyleri yalan. Bu batıya güven olmaz. Batının alacaksan ilmini, sanatını alırsın, ama siyasetine güven olmaz. Bunlar bizi AB’de bile, işte sene 63, o günden bugüne hala oyalıyorlar. Bunlarda yalan almış başını gidiyor. Dürüstlük yok bunlarda, bizim milletimizde var.