Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiliz müzisyen Yusuf İslam’ın konserini izledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiliz müzisyen Yusuf İslam’ın Beştepe’deki konserini izledi. Yusuf İslam, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çaldığı gitarı hediye etti.

Cat Stevens ismiyle yaptığı albümlerle 1960 ve 1970’li yıllara damga vuran, 1977’de Müslüman olmayı seçen ve “Yusuf İslam” adını alan İngiliz sanatçı, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde konser verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf İslam’ın konserini izledi

Konserde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

İngiliz müzisyen, şarkı aralarında davetlilerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Konserde birçok unutulmaz eserini seslendiren İngiliz müzisyen Yusuf İslam, bir saatten fazla sahnede kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf İslam’ın konserini izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan günün anısına Yusuf İslam’a vazo hediye ederken, eşi Emine Erdoğan ise kendisine çiçek takdiminde bulundu.

Yusuf İslam ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çaldığı gitarı hediye etti.

Konser Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yusuf İslam ve ailesinin yer aldığı hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf İslam’ın konserini izledi

Konsere Erdoğan çiftinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Emine Erdoğan memnuniyetini dile getirdi

Öte yandan Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, dünyaca ünlü müzisyen Yusuf İslam ve ailesini Türkiye’de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, “Müziğin evrensel dilinden yansıyan eserleriyle kalplerimize dokundu. Özellikle de halk ozanımız Yunus Emre’den ilham aldığı ezgiyi hayranlıkla dinledik” ifadelerini kullandı.