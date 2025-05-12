Erdoğan, Zelenskiy ile Görüşme Gerçekleştirdi

GÖRÜŞMELERİN ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, dün Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile, bugün ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile görüştüğünü söyledi. Görüşmelerde, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular da masaya yatırıldı. Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan görüşmelerin yeniden başlaması iradesinin son derece önemli olduğunu belirtti ve “Türkiye’nin sürecin her safhasında gerekli desteği vermeye hazır olduğunu” ifade etti.

BARİŞ MÜZAKERELERİNE DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış müzakereleri çerçevesinde Rusya ve Ukrayna heyetlerini Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi. Kapsamlı bir ateşkesin, barış müzakerelerinin başlaması için gerekli ortamı sağlayacağını vurguladı. Erdoğan, “Aralanan fırsat penceresinin kaçırılmaması gerektiğini” belirtti ve bu sürecin hayati önem taşıdığını söyledi.