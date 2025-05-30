Erdoğan, Zelenskiy ile Görüşme Yaptı

ERDOĞAN VE ZELENSKİY ARASINDA TELEFON GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından gelen bilgilere göre, Erdoğan’ın Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkiler ve güncel bölgesel, küresel gelişmeler ele alındı.

BARIŞ ÇABALARI VURGULANDI

Görüşme sırasında Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı bir barış sağlama çabalarına devam edeceğini belirtti. Türkiye’nin iki ülke heyetleri arasında İstanbul’da başlayan diyalogların sürdürülmesinden yana olduğunu ifade etti. İstanbul’daki görüşmelerin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi kapsamında kararlaştırılan esir değişiminin kısa sürede gerçekleştirilmiş olmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

ATEŞKES VE GÜÇLÜ HEYETLERİN ÖNEMİ

İstanbul’da planlanan ikinci tur görüşmelerde, olası bir ateşkesin ele alınmasının barışa giden yolda önemli adımlar atılmasını sağlayacağını vurguladı. Erdoğan, her iki ülkenin güçlü heyetlerle toplantıya katılmasının, barış sürecinde sağlanan ivmenin korunması açısından kritik olduğunu belirtti. Ayrıca, heyetler arası görüşmelerin tamamlanmasının ardından liderler düzeyinde de görüşmeler yapılmasının barış sürecine katkı sağlayacağını ve bunun geciktirilmemesi gerektiğini dile getirdi.