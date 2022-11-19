Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede, Erdoğan, tahıl koridoruyla ilgili yapıcı tutumundan ötürü Zelenskiy’e teşekkürlerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, tahıl ihracına ilişkin İstanbul Anlaşması’nın uzatılmasına yönelik yapıcı tutumu için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e teşekkür etti.