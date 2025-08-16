Erdoğan: Zirve Sürecin Hızlanmasını Sağladı

ERDOĞAN’DAN ZİRVE AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen zirve hakkında bir açıklama yaptı. Erdoğan, “Görüşme Rusya- Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandıracak” dedi. Alaska’da düzenlenen tarihi zirve boyunca iki lider, üç saat süren görüşmelerin ardından yeniden kameralar karşısına geçti. Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, “ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin arasında Alaska’da gerçekleştirilen görüşmeler Rusya- Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandıracaktır” ifadelerini kullandı.

ALASKA ZİRVESİ’NE YENİ BİR UMUT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Alaska Zirvesi’ni memnuniyetle karşılıyoruz. Bu yeni sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin de katılımıyla kalıcı barışın temeli olmasını diliyoruz. Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır” dedi. Zirve sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin de, “Ukrayna’daki durum bizim güvenlik tehditlerimizden kaynaklanıyor. Ülkemiz bu savaşa son vermek için içten duygular beslemektedir. Trump’a teşekkür etmek istiyorum. Faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Ukrayna ile ilgili de anlaşmak istiyoruz” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

TARAFINDAN YAPILAN SAĞLAM AÇIKLAMALAR

Donald Trump ise, “Bugün önemli adımlar attığımıza inanıyorum. Çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Birçok önemli konuda anlaştık. Şu an bir anlaşma yok. NATO ile görüşeceğim. Zelenskiy ile görüşüp konuştuklarımızı aktaracağım. Başkan Putin ile harika bir ilişkimiz var” dedi. İngiltere merkezli Financial Times gazetesine göre, görüşmeler sırasında toprak takası gibi konular da gündeme geldi. Habere göre, Putin, Trump’tan Ukrayna’nın Donetsk bölgesinin Rusya’ya verilmesini istedi.

PUTİN’DEN MOSKOVA DAVETİ

Ayrıca Putin, Trump’ı Moskova’ya davet etti. Bu davetin ardından gözler, Trump’ın vereceği kesin karara çevrildi. Rusya, son olarak 2009 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından ziyaret edildi. O tarihten bu yana, iki ülke arasındaki gerginlikten ötürü hiçbir ABD başkanı Moskova’ya gitmedi.