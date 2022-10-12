Erdoğan’a devlet nişanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle; Cumhurbaşkanı sayın Tokayev’in davetlerine icabetle ata topraklarımızda bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Dost ve kardeş ülkelerimiz arasında mükemmel seviyede seyreden ilişkilerimizi değerlendirdik. Aramızdaki siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel iş birliği bu gücü daha da artırmaktadır. Kazakistan’ın bağımsızlığından itibaren başardıkları bizler için iftihar meselesidir. Kazakistan’ın bağımsızlığnı tanıyan ilk ülkelerden biriyiz. Egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeyi sürdüreceğiz.

Burada çok ciddi sürprizle karşı karşıya kaldım. Birinci Derece Devlet Dostluk Nişanını takdim etmesini hangi ifadelerle edeceğim bilemiyorum. Benim için büyük sürpriz oldu. Şahsım ve ailem adına kendilerine çok teşekkür ediyorum.

Ticaret, savunma sanayii, enerji, ulaştırma ağırlıklı olarak tarım, hayvancılık alanında Kazakistan’la iş birliğimizi bundan sornaki süreçte daha da artıracağız. Eğitim, kültürde ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz Mayıs ayında 14 anlaşma imzalanmıştı. Burada 6 anlaşma imzalandı. Toplam 20 anlaşma imzalanmış oldu.

Kazakistan’la ticaret hacmimizde 5 milyar dolar seviyesini geçen yıl aştık. Orta vadede 10 milyar dolarlık hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz. Orta Koridor’un geliştirilmesi başta olmak üzere ulaştırma ve enerji alanında bağlantılarımızı kuvvetlendirmek için çalışmayı sürdüreceğiz.

Türk dünyasının entegrasyonuna yönelik ilave adımlar atacağız. Kazakistan’ın bir uluslararası bir başarısı olarak gördüğümüz ‘Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Zirvesi’ne katılarak devam edeceğim