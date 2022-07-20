Erdoğan’a hakaret eden kadın gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medyadan hakaret eden kadın Samsun’da gözaltına alındı.

Samsun’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içeren paylaşım yapan kadın için hareket geçidli ve gözlatına alındı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen ve hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçu kapsamında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan G.B’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Başsavcılığın talimatı üzerine G.B, dün akşam polis ekiplerince Atakum ilçesindeki ikametinde gözaltına alınmıştı.