Erdoğan’a mesaj yağdı

Katıldığı canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a siyasilerden mesaj yağdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınında ufak bir rahatsızlık geçirdi ve “Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum” diyerek vatandaşlardan helallik istedi. Bu mesaj sonrası siyasilerden geçmiş olsun mesajları geldi.

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kanal 7 ve Ülke TV ortak yaınında ufak bir rahatsızlık geçirirken yaptığı açıklamada “Bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı midemi ciddi anlamda üşütmüşüm” ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan ayrıca “Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum” diyerek vatandaşlardan helallik istedi. Başkan Erdoğan’ın bu sözleri sonrasında #HelalOlsun etiketi sosyal medyada gündem olurken vatandaşlardan Erdoğan’a destek mesajı yağdı. Diğer yandan başta Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener olmak üzere siyasi parti liderleri de Başkan Erdoğan’a geçmiş olsun mesajlarını iletti.

KALIN: CUMHURBAŞKANIMIZIN SAĞLIK DURUMU İYİ HAMDOLSUN”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bu akşam canlı yayın esnasında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin “Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi hamdolsun. Rabbim muhafaza eylesin” açıklamasını yaptı.

OKTAY: SAYIN ERDOĞAN’IN SAĞLIK DURUMU HAMDOLSUN GAYET İYİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Millete hizmet yolunda gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanımız Sayın Erdogan’ın sağlık durumu hamdolsun gayet iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

ŞENTOP: CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN’IN SAĞLIK DURUMU ÇOK ŞÜKÜR GAYET İYİDİR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın sağlık durumu çok şükür gayet iyidir. Geçmiş olsun dileklerini ve samimi dualarını ileten her bir vatandaşımıza şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

ÇELİK: GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlığının gayet iyi olduğunu belirterek, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür etti.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlığı gayet iyidir. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz.” ifadesini kullandı.

YANIK: MİLLETİN DUALARI SİZİNLE

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ömrünü ülkesine ve sevdalısı olduğu milletine adamış Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Milletin duaları sizinle.” dedi.

TURAN: TÜM SİYASİLERİMİZE ÖRNEK OLMASI DİLEĞİYLE

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan sosyal medya hesabından yaptığı geçmiş olsun paylaşımında, “Milletimiz için mücadelenize, kimsenin taşıyamadığı kadar ağır yükü omuzladığınıza, gecenizi gündüzünüze kattığınıza bizler şahidiz.Milyonların duası sizinle…Nezaket ne güzel bir haslet.. Yoğun programı sebebiyle rahatsızlanmasına rağmen, “söz verdik gideceğiz” demesi, TV’ye ara verildiği için seyircilerden helallik istemesi büyük incelik… Tüm siyasilerimize örnek olması dileğiyle…” dedi.

ŞEN: DUALARIMIZ SİZİNLE

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, “Her nefesi milletine adanmış bir ömür. Rabbim ömrüne ömür, gücüne güç katsın. Geçmiş olsun Sayın Cumhurbaşkanım. Dualarımız sizinle.” ifadelerini kullandı.

GÖKSU: HAMDOLSUN KENDİSİ GAYET İYİ

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da sosyal medyadan açıklamada bulundu. Göksu, “Cenab-ı Hakk Sayın Cumhurbaşkanımızın ömrüne sağlık, sıhhat ve bereket versin. Hamdolsun kendisi gayet iyi. Geçmiş olsun Sayın Cumhurbaşkanım.” ifadelerini kullandı.

ERBAKAN: SAYIN ERDOĞAN’A GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Katıldığı televizyon programında rahatsızlık yaşayan Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” dedi.

YAPICIOĞLU: RABBİM SAĞLIK, SIHHAT VE AFİYET VERSİN

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’ndan geçmiş olsun mesajı geldi Yapıcıoğlu, “Yaşadığı rahatsızlık sebebiyle Sayın Cumhurbaşkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim sağlık, sıhhat ve afiyet versin.” dedi.

KILIÇDAROĞLU: SAYIN ERDOĞAN’A GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM”

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan’ın rahatsızlığı sonrası sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, “Sayın Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” dedi.

AKŞENER: ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM

İYİ Parti lideri Meral Akşener ise “Sayın Erdoğan’a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

KARAMOLLAOĞLU: SAYIN ERDOĞAN’A GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayın esnasında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Sosyal medya hesabından bir geçmiş olsun mesajı yayınlayan Karamollaoğlu, “Canlı yayın esnasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Sn. Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalan süreci hep birlikte sağlık, afiyet ve huzur içerisinde tamamlayabilmeyi temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

BABACAN: SAYIN ERDOĞAN’A GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bu akşam canlı yayın esnasında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Kısa süreli rahatsızlık yaşayan sayın Recep Tayyip Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkece, seçim sürecini de sonrasını da sıhhatle geçirmeyi temenni ediyorum” dedi.

DAVUTOĞLU: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYOR, ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı canlı yayın esnasında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı ve Erdoğan’a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Davutoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, “Katıldığı televizyon yayını sırasında rahatsızlık yaşayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

OĞAN: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, katıldığı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Oğan, “Katıldığı bir tv programında rahatsızlık geçiren sayın Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erdoğanʼa geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” dedi.