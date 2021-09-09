Erdoğan’dan 100 milyon doz paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sssyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında aşılamada 100 milyon doza ulaşıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün, hamdolsun, 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız TURKOVAC’ın da yaygın kullanımıyla birlikte inşallah bu musibeti bir an evvel ülkemizin başından defedeceğiz. Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırarak KOVİD-19’la mücadelemize güç katmaya davet ediyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün, hamdolsun, 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız TURKOVAC’ın da yaygın kullanımıyla birlikte inşallah bu musibeti bir an evvel ülkemizin başından defedeceğiz. Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırarak KOVİD-19’la mücadelemize güç katmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.