Erdoğan’dan 2. tur açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirilen seçimlere değindi ve 2. tura ilişkin konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, 28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turuna ilişkin yeni açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nı destekleyen Denizlili hemşehrilerine teşekkür eden Şahin Tin, “Aziz hemşehrilerim; destek ve teveccühleriniz ile AK Parti Denizli Milletvekili olarak yeniden seçilme şerefine nail oldum. Aziz milletimize müteşekkirim. Rabbim mahcup etmesin. Türkiye Yüzyılı için liderimiz Racep Tayyip Erdoğan ile doğru adımlarla yola devam ediyoruz” diye konuştu.