Erdoğan’dan 21 ülkeye ziyaret

2022’de 21 ülkeye 27 ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, diplomaside en yoğun mesaiyi Ukrayna-Rusya savaşı ve buna bağlı ortaya çıkan krizlerin çözümü için yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı boyunca uluslararası temaslarını yoğun şekilde sürdürürken 21 ülkeye 27 ziyaret gerçekleştirdi. Ukrayna-Rusya savaşının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelebilen tek lider olarak yoğun barış diplomasisi yürüten Erdoğan, yaptığı görüşmelerle dünyada gıda arzı için hayati önem taşıyan Tahıl Koridoru’nun açılmasında önemli rol oynadı.

Erdoğan, NATO Zirvesi, BM Genel Kurulu, G20, Türk Devletleri Teşkilatı ve Şanghay Zirvesi’nin de aralarında bulunduğu yurt içi ve dışında 10 uluslararası zirvede Türkiye’yi temsil etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İngiltere Kralı III. Charles’ın da bulunduğu dünya liderleriyle yaklaşık 200 telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

14 YIL SONRA İLK ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022’de çok sayıda devlet ve hükûmet başkanını ağırladı. Mart ayında Türkiye’ye tarihî bir ziyaret de gerçekleşti. 9 Mart’ta Türkiye’ye resmîi ziyarette bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 2008’den bu yana Türkiye’yi ziyaret eden ilk İsrailli lider oldu.

Erdoğan, 10 Mart’ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Çankaya Köşkü’nde çalışma yemeğinde bir araya geldi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı ile iki ülke ilişkilerinin ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla açılışında 17 devlet ve hükûmet başkanı ve 80 bakan olmak üzere 75 ülkeden katılımcının yer aldığı Antalya Diplomasi Forumu da 11-12 Mart’ta gerçekleştirildi.

13 Mart’ta Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’i Vahdettin Köşkü’nde kabul eden Erdoğan, Türkiye’ye resmî ziyarette bulunan Almanya Şansölyesi Scholz’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ağırladı.

Nisan ayında iki kabul gerçekleştiren Erdoğan, 15 Nisan’da IKBY Başbakanı Mesrur Barzani’yi Dolmabahçe Çalışma Ofisinde, 25 Nisan’da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Yoğun diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İngiltere Kralı III. Charles’ın da bulunduğu dünya liderleriyle yaklaşık 200 telefon görüşmesi gerçekleştirdi.