Erdoğan’dan 3600 ek gösterge sözü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge konusunda yaptığı açıklamasında sözü verdi.

Erdoğan, “Öğretmenlerimiz başta olmak üzere personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz” açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memurların önemli bir kısmını kapsayacak 3600 ek gösterge sorununun 2022 yılı sonuna kadar çözüme kavuşturacaklarını müjdeledi. Erdoğan, “Bizim yıllar önce sözünü verdiğimiz ve hazırlıklarını başlattığımız 3600 ek gösterge meselesini sahiplenmeye çalışan CHP gibi fırsatçılar olduğunu da görüyoruz” dedi.

İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Memur-Sen 7. Büyük Türkiye Buluşması’na Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de katıldı. Erdoğan, konuşmasında Akif İnan’ın en önemli eseri olan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’in, bugün 1 milyon 50 bin ulaşan üye sayısıyla Türkiye’nin en büyük konfederasyonu olduğunu belirterek, sendikanın milli iradenin güçlendirilmesi yönünde atılan her türlü adıma destek verdiğini vurguladı.

‘Ağır baskılar oldu’

28 Şubat sürecine değinen Erdoğan, şunları kaydetti: “Aramızda sakalından dolayı tahkikata uğrayanlar, başörtüsünden dolayı okulundan atılanlar, fikirlerinden dolayı soruşturma geçirenler, kimliğinden dolayı sürgüne gönderilenler oldu. İrtica ile mücadele kılıfı altında aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu yaklaşık 6 milyon insanımız vesayetçiler tarafından fişlendi. Sadece Milli Eğitim’de 33 bin öğretmen disiplin soruşturmasına uğrarken 11 bin 890 öğretmen disiplin cezası aldı. 11 bin öğretmen de istifa etti. Devlet kurumlarında çalışan tüm başörtülü hanım kardeşlerimiz, inançları ile meslekleri arasında tercih yapmaya zorlandı. Her alanda milletimiz çok ağır baskılarla, maddi-manevi kayıplarla karşılaştı.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun öğretmenleri, subayları, polisleri kısacası tüm memurları tehdit ettiğini belirten Erdoğan, “Ama bilmiyor ki Allah’ın izniyle benim memur kardeşlerim, kamu görevlilerim bunlara pabucu bırakmayacak” dedi.

Ülkemizin imkanları genişledikçe, diğer emekçiler gibi memurların da bundan istifade etmesini sağladıklarını belirten Erdoğan şöyle devam etti: “Hamdolsun, sabit ücretle çalışan kardeşlerimizi enflasyona ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmeyeceğiz. Öğretmenler başta olmak üzere üzere personelin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini 2022 yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz. Gerçi bizim yıllar önce sözünü verdiğimiz ve hazırlıklarını başlattığımız 3600 ek gösterge meselesini sahiplenmeye çalışan CHP gibi fırsatçılar olduğunu da görüyoruz. İnşallah bundan sonra da Memur-Sen ile iş birliği ve dayanışma halinde kamu görevlilerimizin durumlarını iyileştirmeye devam edeceğiz. Sizlerin aracılığıyla tüm kamu görevlilerimize şu çağrıyı yapmak istiyorum: Kardeşlerim, Türkiye’de ne mafyaya ne de mafya siyasetine yer vardır. Tehdit dilini siyasetlerinin öznesi haline getirenlerin bu ülkenin memurunu, öğretmenini, polisini, hakimini, savcısını, bürokratını rahatsız ve huzursuz etmesine asla izin vermeyiz. Biz bu makamda olduğumuz müddetçe Allah’ın izniyle kimse kılınıza dahi dokunamaz. Yeter ki siz çalışın, üretin, ülkemize ve milletimize hizmet edin.”