Erdoğan’dan 4 talimat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlere kadar 4 başlığın halka anlatılması konusunda talimat verdi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında dün toplandı. Toplantıya ilişkin detayları CNN Türk muhabiri aktardı.

Bu toplantının en kritik başlığı 2023 seçimlerine giderken AK Parti’nin yürüteceği hazırlık çalışmalarıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK’ya çok net 4 talimat verdi.

Seçimlere kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan şunların vatandaşlara anlatılması talimatını verdi… 20 yıldır Türkiye’ye kazandırılan eserlerin ve hizmetlerin vatandaşlara anlatılmasını istedi. Ardından enflasyon başta olmak üzere mevcut sıkıntıları çözecek programa, gerekli tecrübeye sahip kadroların AK Parti’de olduğunun anlatılmasını söyledi.

Bununla birlikte küresel anlamda hem salgının ardından gerçekleşen savaşla birlikte siyasi, ekonomik ve askeri krizlerin olduğunun altını çizdi. Bunların etkilerinin arttığı bir dönemde bunların üstesinden gelebilecek kadronun yine AK Parti’de olduğunun anlatılması yönünde talimat verdi. Ayrıca Türkiye’nin gelecek hedeflerine gerçekleşmesine yönelik başarının da AK Parti eliyle sağlanabileceğinin anlatılmasını istedi.

ERDOĞAN: SANDIKTA AÇIK ARA BİRİNCİ ÇIKMAMAMIZ İÇİN HİÇBİR SEBEP GÖREMİYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda “Bunu başarırsak, 2023 sandıkta açık ara birinci çıkmamamız için hiçbir sebep göremiyorum.” ifadesini kullandı.

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Eylül ayından itibaren AK Parti MKYK üyeleri yeni bir dönem görecek. Sahada milletvekilleriyle birlikte, vatandaşlara AK Parti’nin hizmetlerini anlatacağı bir sürece girilecek.

TARIM İÇİN SUNUM

Toplantıda Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de bir sunum yaptı. Türkiye’nin 50 yıllık tarım projeksiyonuna ilişkin atılabilecek adımlar ele alındı. Tarım sektörünün cari fazla veren bir sektör olduğuna dikkat çekildi. Artan nüfusa ve turist sayısına rağmen Türkiye tarımının yeterli seviyede kaldığı vurgulandı.

DESTEKLEME SİSTEMİ DEĞİŞİYOR MU

Tarımda yeni çalışmalar da olacak. Masada bazı başlıklar vardı. Destekleme sisteminde önümüzdeki dönemde bir değişikliğin olabileceğinin sinyali de verildi. Edinilen bilgilere göre, şu andaki sistem arazi sahiplerinin desteklenmesini öngörüyor. Ancak doğrudan üreticinin desteklenmesi yönünde bir adım da atılabilir. Ayrıca boş kalan arazilerin sahiplerine kira ödeyerek arazi işleyecek kişilere verilmesi de yine gümdemdeki başlıklar arasındaydı.