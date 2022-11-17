Erdoğan’dan 6’lı masa çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İstiklal Caddesi’nde yaşanan patlama ve güncel konular hakkında açıklama yaptı.

Endonezya ziyareti dönüşü konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim saldırısıyla ilgili, “Biz hiçbir provokasyona Allah’ın izniyle pabuç bırakmayız.” ifadelerini kullandı. Togg için Akşener ve Kılıçdaroğlu’ndan gelen talebi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti’ye de 6’lı masa için çağrı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya ziyareti dönüşü aralarında Milliyet Gazetesi yazarı Özay Şendir’in de bulunduğu gazetecilerln sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin öldüğü 81 kişinin yaralandığı saldırısıyla ilgili “Bu saldırı yaklaşan seçimlerle bağlantılıdır’ gibi bir ifade terör örgütünün yaymaya çalıştığı korku senaryosunun bir parçası.” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türkiye’ye kurulması planlanan enerji üssüyle ilgili son bilgileri de aktardı.

İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

G20 Bali Zirvesi’ndeki programımızı hamdolsun başarıyla tamamladık. Samimi misafirperverlikleri için Endonezya makamlarına tekrar teşekkür ediyorum. Zirve öncesinde Cumhurbaşkanı Joko Widodo’yla bakanlarımızın katılımıyla bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisiyle ikili ilişkilerimizi tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde ele aldık. Ülkelerimiz arasında kurduğumuz Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi, ilişkilerimiz açısından tarihi bir adımdır. Konseyimizin ilk toplantısını da kısa sürede gerçekleştirerek, yakaladığımız ivmeyi devam ettirmek istiyoruz. Ortak hedefimiz olan 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için gayretlerimizi artırma kararı aldık.

Savunma, teknoloji, inovasyon, çevre, ormancılık ve kalkınma iş birliği alanlarında imzaladığımız 5 anlaşmanın bu süreci kolaylaştıracağına inanıyorum. Özellikle savunma sanayii alanında iki ülke arasında ciddi bir iş birliği potansiyeli olduğunu görüyoruz. G20 Bali Zirvesi’nin temasını “Birlikte Toparlanma – Daha Güçlü Toparlanma” oluşturdu. Gıda ve enerji güvenliği de zirvenin temel başlıkları olarak ön plana çıktı. Gıda güvenliği meselesi 2015 yılında deruhte ettiğimiz G20 Dönem Başkanlığımızın ana gündem maddelerinden biriydi. G20 tarihindeki ilk enerji bakanları toplantısı da yine bizim dönem başkanlığımızda icra edildi. Antalya Zirvesi’nden bugüne yaşananlar, ülkemizin 7 yıl önce gündeme taşıdığı konuların isabetini de böylece göstermiş oldu. İştirak ettiğimiz oturumlarda enerji ve sağlık başlıklarında Türkiye olarak attığımız adımların takdir topladığını da gördük. Aynı şekilde Rusya-Ukrayna arasındaki esir takası ve tahıl koridoru girişimimizin dünya liderleri tarafından memnuniyetle karşılandığına da şahit olduk.

TAHIL KORİDORU GİRİŞİMİ MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

G20 Bali Bildirgesine de ülkemizin önemli katkıları oldu. Rusya-Ukrayna krizine yönelik her tarafla konuşabilme yeteneğiyle ara bulucu bir rol oynayan ülkemiz ortak bir bildirgenin çıkarılmasında aktif bir tutum sergiledi. Ülkemiz öncülüğünde hayata geçirilen Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi, Türkiye ve İstanbul Anlaşmasına da referans verilerek tüm G20 ülkelerince memnuniyetle karşılandı. Mülteciler konusunda iş birliği içerisinde olunması gerekliliği de G20 Bildirgesinde bağımsız bir paragraf olarak yer alabildi. Zirve marjında ayrıca mevkidaşlarımla ikili görüşmeler de gerçekleştirdim. Bu temaslarımızda savunmadan enerjiye, terörle mücadeleden yatırım, ticaret ve turizme kadar gündemimizde yer alan konuları istişare ettik. Ziyaretimizin ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.