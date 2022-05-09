Erdoğan’dan AB’ye tam üyelik süreci mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği’ne tam üyelik süreci hakkında açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı Avrupa Günü mesajında “Türkiye’nin her türlü engele rağmen sabırla ve kararlılıkla sürdürdüğü AB’ye tam üyelik süreci, yapıcı bir yaklaşımla teşvik edilmelidir. Bu, AB’nin kendi gelecek tasavvuru, itibarı ve güvenilirliği bakımından da zaruridir“ ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı geldi. Erdoğan, “Türkiye, sadece aday ülke ve NATO müttefiki olarak değil, köklü ve güçlü AB müktesebatına sahip bir ortak olarak da mevcut meydan okumaların aşılmasında somut katkı sağlamaktadır. Ukrayna’daki savaşın küresel boyutlara ulaşan menfi etkileri güvenlik, göç, tedarik zincirleri ve enerji başta olmak üzere Türkiye’nin pek çok alanda AB için ne denli stratejik önemde olduğunu bir kez daha teyit etmiştir.” dedi.