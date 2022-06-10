Erdoğan hedefini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin öncelikli hedefinin en önemli sağlık merkezlerinden biri olmak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası Açılış Programı’nda açıklamalarda bulunuyor.

İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Üniversitemizin Kandilli Bilim Teknoloji binamızın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye her alanda olduğu gibi özgün araştırma faaliyetleri konusunda da adım adım yaklaşmaktadır. Doğal kaynakların etkin kullanılmasına yönelik çalışmalar bu birimde yürütülecektir. Salgın döneminde sağlık sektörünün en az savunma sanayii kadar kritik öneme sahip olduğunu gördük. Hizmete açtığımız bu teknoloji üssü gibi yatırımlar, yol haritamızın hayta geçmesinde bize destek sağlıyor. Sağlık ürünleri ve teknolojilerini ülkemizde geliştirmeye yönelik kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimizi daha önce paylaştık.

EN ÖNEMLİ SAĞLIK MERKEZLERİNDEN BİRİ OLMA HEDEFİMİZ VAR

Koronavirüs salgını ve ardından başlayan Rusya-Ukrayna savaşı insanlığa önemli mesajlar verdi. Güçlü sağlık alt yapısına sahip olmayan ülkeler çaresiz kalmıştır. Kendi vatandaşlarımızın sağlığını korumamızın ötesinde bölgemizin en önemli sağlık merkezlerinden biri olmak gibi bir hedefimiz de var.

GÜNDEMİ İŞGAL ETME GİRİŞİMLERİ BOŞUNA

Türkiye her alan geleceğin güvenli limanı ülkelerin başında gelmeye adaydır. Kendi insanına güvenen herkes karlı çıkacaktır. Sürekli kendi ülkesini aşağılayan tiplerin sosyal medya propagandaları komplekslerinin üstünü örtmek içindir. Bilimsel başarılarıyla üretme beceriyle varlık göstermeyenlerin ülkemizin gündemi işgal etme girişimleri boşunadır.