Erdoğan: Operasyon için bekleyeceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni’nde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni’nde konuşuyor. Türkiye’nin demokrasisiyle, ekonomisiyle, güvenliğiyle hedeflerine doğru kararlılıkta yürümeye devam etmekte olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye’nin dış politikada destan yazdığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son gelişmeler nedeniyle Fırat’ın doğusundaki operasyon için bir müddet beklemeye geçildiği ancak bunun ucu açık bir bekleme olmadığını vurguladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni’nde konuşuyor.

Yurtdışındaki sancaktarlarımız olarak gördüğümüz ihracatçı firmalarımıza başarılar diliyorum. Türkiye bugünlere kolay gelmemiştir.

Cumhuriyetle sanayiden tarıma kadar her alanda yapılan atılımlar 2. dünya savaşı sonrasında tek parti döneminde akamete uğramıştır.

Milletin baskısı ve zorlamasıyla demokrasiye geçildikten sonra bir yükseliş ve büyüme hamlesi başlamıştır. Şehir Başbakan Adnan Menderes ile başlayan bu dönem kaos içindeki 1970’li yıllarda kaybolmuştur.

Özal’ın 1980’lerde uygulamaya koyduğu Türkiye’yi dünyaya açma çabaları 1990’ların koalisyon karmaşasında aynı akıbete uğramıştır.