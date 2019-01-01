Erdoğan adayları açıkladı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan seçimler hakkında konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere ve adaylara dair açıklama yaptı.

K Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara’nın bin 435 mahallesinde sandık kurulu yönetimleriyle teşkilatlanmalarını tamamladıklarını belirterek, 31 Mart’taki yerel seçime hazır olduklarını söyledi.

AK Parti’nin adaylarını Erdoğan bizzat açıkladı

İl Başkanı Özcan’ın , “Ankara’nın hizmetkarlarını açıklayacağız” dediği tanıtım programında Cumhurbaşkanı Erdoğan, adayları bizzat tanıttı ve kamuoyuyla paylaştı.

Erdoğan, Gölbaşı, Polatlı ve Etimesgut ilçelerinde aday çıkarmayacaklarını ve MHP’nin adayını destekleyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara için açıkladığı isimler şöyle:

ALTINDAĞ – ASIM BALCI (ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETERİ)

AKYURT – HİLAL AYIK (AKYURT İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANI-MÜHENDİS)

AYAŞ – BURHAN DEMİRBAŞ (AYAŞ BELEDİYE BAŞKANI)

BALA – AHMET BURAN (BALA KYK MÜDÜRÜ)

BEYPAZARI – TUNCER KAPLAN (BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANI)

ÇAMLIDERE – HAZIM CANER CAN (ÇAMLIDERE BELEDİYE BAŞKANI )

ÇANKAYA – AMBER TÜRKMEN (TRT RADYO ESKİ DAİRE BAŞKANI)

ÇUBUK – BAKİ DEMİRBAŞ (İLÇE BAŞKANI)

ELMADAĞ -GÖKHAN KÜÇÜKÇELEBİ (ELMADAĞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜR YARDIMCISI)

EVREN- HÜSAMETTİN ÜNSAL EVREN (AK PARTİ İLÇE BAŞKANI-MÜTEAHHİT)

GÜDÜL- MUZAFFER YALÇIN (BELEDİYE MECLİS ÜYESİ)

HAYMANA- ÖZDEMİR TURGUT (HAYMANA BELEDİYE BAŞKANI)

KAHRAMANKAZAN – (SERHAT OĞUZ) (KAHRAMANKAZAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ-ÖĞRETMEN)

KALECİK – AV. DUHAN KALKAN (AVUKAT)

KEÇİÖREN – TURGUT ALTINOK (KEÇİÖREN ESKİ BELEDİYE BAŞKANI)

KIZILCAHAMAM – SÜLEYMAN ACAR (KIZILCAHAMAM İLÇE BAŞKANI – MALİ MÜŞAVİR)

MAMAK – MESUT AKGÜL (MAMAK BELEDİYE BAŞKANI)

NALLIHAN- İSMAİL ÖNTAŞ (NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANI)

PURSAKLAR- AYHAN YILMAZ (25.DÖNEM ANKARA MİLLETVEKİLİ

SİNCAN – MURAT ERCAN (BELEDİYE BAŞKANI (MEVCUT)

ŞEREFLİKOÇHİSAR – MELİH MEMİŞ ÇELİK (GEÇMİŞ DÖNEM ŞEREFLİKOÇHİSAR İLÇE BAŞKANI)

YENİMAHALLE – VEYSEL TİRYAKİ (ALTIDAĞ BELEDİYE BAŞKANI)

TRT