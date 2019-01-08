Erdoğan’dan müjde üstüne müjde

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Düzenli sosyal yardım alan vatandaşlarımızın aylık 150 kw saat elektrik tüketimlerini biz üstleniyoruz. Bir diğer müjdemiz kredi kartını ödemekte zorlanan vatandaşlarımızadır. Ziraat Bankası aracılığıyla ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlarımızın borçları tek bir çatı altında toplanacak.” dedi.

Erdoğan’ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

– Kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşlarımıza mevcut borçlarını daha kolay ödeyebilmesi için bir imkan sağlıyoruz

– Ziraat Bankası aracılığıyla ödeme güçlüğü çeken vatandaşların borcu tek bir çatı altında toplanacak, Ziraat’ten alacağı kredi ile bu borcu kapatacak, aylık gelirine uygun bir şekilde bu borcu ödeyecek

– Halbank 2019’da 350 bin esnafa 22 milyar TL’lik kredi kullandıracak