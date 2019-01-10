Erdoğan’dan açıklama geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanat çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamasında çarpıcı sözler sarfetti.

‘2018 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri’ töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hangi sanat dalında olursa olsun devletimize düşen, nitelikli üretimi desteklemektir” dedi.

“2018 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri” Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalar yaptı:

Rahmetli Menderes müzikte de yasakları kaldırarak milletin adamının olduğunu göstermiştir. Ödül vereceğimiz sanat kurumunun başına Emin Ongan’ın eklenmiş olmasını vefa örneği olarak adlandırıyorum. Ara Güler, gerçek bir beyefendiydi. Uluslararası alanda bayrağımızı temsil eden kültür sanat insanlarının her birini tebrik ediyorum.

BİZE DÜŞEN GÖREV…

Bir toplumda sanat ve edebiyat felç olmuşsa ortak değerlerin oluşturulması zordur. Gelişmiş bir mimari anlayışı yoksa özgün kimlik yansıtması beklenemez. Kültür sanata önem veren devletler tarihin sayfalarında kadim bir medeniyet olarak kaydedilme şerefine nail oluyor. Sadece maddi varlıklarla hüküm süren toplumlar tarihte kalıcı izler bırakamadı. Bize düşen görev devraldığımız medeniyet hazinesine yaraşır şekilde davranmak.

KÜLTÜR VE SANATA İHTİYACIMIZ VAR

Nasıl adlandırılmış olursa olsun, coğrafyamızın birikimini değere dönüştüren, insanı merkeze alan sanat eserleri yeryüzündeki varlığımızı daha da anlamlı kılmıştır. Bizim sanatımızda mimari eserimiz sadece mimari eser değil, taştan ahşaptan daha fazladır. Hangi sanat dalında olursa olsun devletimize düşen, nitelikli üretimi desteklemektir. Bize göre bu topraklardaki birlik, beraberlik ve muhabbetin gerisinde kültür ve sanat alanındaki eşsiz zenginliğimiz bulunuyor. Malvarlığımızı korumak ve geleceğe taşımak için kültür ve sanata ihtiyacımız var. Sorumluluk üstlendiğimiz her yerde bu konuya ehemmiyet verdik.

BEKA MESELESİ OLARAK GÖRÜYORUM

Hükümetlerimiz döneminde kültür sanat alanına özel önem verdik. Kültür ve sanat insanlarımızla sürekli istişare içinde olmaya ihtimam gösterdik. Buna rağmen, geçtiğimiz 16 yıla baktığımda kültür-sanat alanında yeteri kadar mesafe kat edemediğimizden dolayı hep hayıflanırım. En az terörle mücadele, dış politika gibi önemli bir beka meselesi olarak görüyorum.

ÖDÜL 1979 YILINDAN BU YANA VERİLİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 1979 yılından beri her yıl dağıtılan ve 2016 yılından itibaren de “Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri” adıyla anılan büyük ödüllerin bu yılki sahipleri “Emin Ongan Üsküdar Mûsikî Cemiyeti” ile “Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM) Ara Güler Müzesi” oldu.