Erdoğan adayları açıkladı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun’da aday tanıtım toplantısında konuştu.

Erdoğan, Samsun’da eski stadyumun yerine yapılacak millet bahçesine, 1989’daki kazada ölen Samsunsporlu futbolcular için anıt dikileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Samsun adaylarını açıkladı.

Mustafa Demir’i daha önce Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu’nda partisinin 17 ilçe belediye başkan adayını duyurdu.

AK Parti, Samsun’da 19 Mayıs, Bafra, İlkadım, Kavak, Salıpazarı, Tekkeköy, Vezirköprü ve Yakakent olmak üzere 8 ilçede mevcut belediye başkanlarını yeniden aday olarak gösterdi. AK Parti, Çarşamba, Terme ve Havza’da ilçe başkanlarını, Atakum’da ise Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin’i aday olarak çıkardı.

AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Asarcık ve Alaçam ilçelerinde aday göstermeyerek MHP’nin adaylarını destekleyecek. Asarcık’ta Şerif Kılağuz, Alaçam’da ise İlyas Acar, Cumhur İttifakı’nın adayı oldu.

Erdoğan, Vezirköprü adayını tanıttığı esnada “İnşallah Samsun Vezirköprü’de kenevir ekimini inşallah yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Bundan böyle Vezirköprü bu işin merkezi olacak” diye konuştu.

19 Mayıs: Osman Topaloğlu

Atakum: Zihni Şahin

Ayvacık: Halil Kalaycı

Bafra: Hamit Kılıç

Canik: İbrahim Sandıkçı

Çarşamba: Halit Doğan

Havza: Sabahattin Özdemir

İlkadım: Erdoğan Tok

Kavak: İbrahim Sarıcaoğlu

Ladik: Nurhan Yapıcı Özel

Salıpazarı: Halil Akgül

Tekkeköy: Hasan Togar

Terme: Ali Kılıç

Vezirköprü: İbrahim Sadık Edis

*İnşallah Samsun Vezirköprü’de kenevir ekimini inşallah yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Bundan böyle Vezirköprü bu işin merkezi olacak. Endüstrisini de inşallah buralarda kurarak; atletiyle gömleğiyle inşallah bunun tekstilini de burada yapacağız.

Alaçam’da biliyorsunuz biz aday koymuyoruz ve Cumhur İttifakı çerçevesinde MHP adayı İlyas Acar’ı destekliyoruz. Ve herhangi bir, en ufak bir şüphe olmadan AK Parti adayı neyse bizim için MHP adayı odur. Ve birliğimizi beraberliğimizi güçlü bir şekilde ortaya koyacağız Cumhur İttifakı’yla.

Son ilçeye geldik, Asarcık, biz aday çıkarmıyoruz. MHP adayı Şerif Kılağuz’u destekliyoruz.

Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı biliyorsunuz; Mustafa Demir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday tanıtım toplantısında şu açıklamaları yaptı:

“Kurtuluş’a atılan adım… Kurtuluş’tan şahlanışa 100 yıl unutmadık, unutmayacağız. Samsun’un tüm ilçelerindeki vatandaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Bu salonda cumhur ittifakının dirayetini görüyorum. Aramızı bozanlar cennet yüzü görmesin diyoruz.

Daha önce uzun yıllar Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yapan şu anda milletvekili olarak Meclis’te görevini sürdüren Yusuf Ziya Yılmaz kardeşimize teşekkür ediyorum.

Ne diyor o meşhur Samsun türküsünde? ‘Kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar… Cennet yüzü görmesin, aramızı bozanlar’ Biz de aramızı bozanlar cennet yüzü görmesin diyoruz. Demokrasimize hizmet etmiş tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Hem millet hem de AK Partililer olarak birlik ve beraberlik içerisinde, düşmanı sevindirmeyerek aydınlık geleceğimizi hep beraber inşa edeceğiz. Biz yolumuza şehrine ve ülkesine hizmet için yola çıkan dava erleriyle devam edeceğiz. Cumhur ittifakı ile kurduğumuz gönül birliğini hep birlikte zafere taşıyacağız. Samsun 31 Mart’ta belediyelerde bu AK kadroya rekor bir oyla destek veriyor muyuz? Samsun 31 Mart’ta sandıkları patlatıyor muyuz? Gece gündüz çalışıyor muyuz?