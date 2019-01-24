Erdoğan: Dünyada bir numarayız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu HGM Atlas ve HGSM Küre Uygulamalarının Tanıtılması Töreni’nde konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her ülke yeni döneme isimler veriyor. Biz ise Milli Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye diyerek süreçte yerimizi alıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milli harita, ülkemizin en ince noktalarına varıncaya kadar bize gösterecek. ” ifadelerine yer verdi.

“Bizim Suriye’de işgal derdimiz yok” diyen Erdoğan, “Bize vatan topraklarımız yeter. Suriye’de insani amaçlarla bulunan tek ülke Türkiye’dir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerinin satır başları şöyle:

Milli harita uygulamamıza kavuştuk. Göreve geldiğimizde savunma sanayinde yüzde 20 gibi bir ihtiyacı karşılarken hamdolsun yüzde 60 seviyelerine çıktık. Elbette bunu daha da yukarılara çıkaracağız.

Bugün ülkemizde elektronik devlet kullanıcısı 41 milyonun üzerine çıkmıştır.

Türkiye Uzay Ajansı ile çalışmalarında yeni bir aşamaya geçtik. Araştırma geliştirme merkezlerimizin sayısı bini geçti. Tasarımızın merkezlerinin sayısı 300’e yaklaştı. Teknopark sayımız 81’i buldu.

İftihar verici başarılara imza atan teknoloji ve üretim şirketlerimizi yakından izliyoruz.

“YERİMİZİ ALIYORUZ”

Her ülke yeni döneme isimler veriyor. Biz ise Milli Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye diyerek süreçte yerimizi alıyoruz. Dijital dönüşüm şahsıma bağlı. Amacımız verileri işleyerek anlamlı hale getirecek adımların atılmasını sağlamak. Artık kendi ürettiğimiz verinin ülkemizin kontrolünde olması milli güvenlik meselesidir.

HGM Atlas ve HGM Küre uygulamaları hayati öneme sahiptir.

YAPAY ZEKA

Yapay zeka alanda dünyanın geleceğine damga vuracak bir devrimdir. Tüm kurumlarımızı yapay zeka devrimine hazırlamalıyız.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında kullandığımız yöntemler diğerleri ile karşılaştıralamaz. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, insan herşeyin merkezinde olmaya devam edecek. Tüm çalışmalarımızı insan merkezli bir anlayışla yürütmeyi sürdüreceğiz.

“DÜNYADA BİR NUMARAYIZ”

Biz asla Batı’nın mültecilere kapılarını kapatmasına, onların ölümünü seyretmesine yol açan zihniyetle hareket etmedik. Bizden daha zengin nice ülke olmasına rağmen, insani yardımlara dünyada bir numarayız. Suriye’de yürüttüğümüz operasyonların bir amacı da oradaki insanların huzurunu sağlamaktır. Bizim Suriye’de işgal derdimiz yok. Bize vatan topraklarımız yeter. Suriye’de insani amaçlarla bulunan tek ülke Türkiye’dir.

Düştüğümüzde tekme atmak için bekleyen o kadar çok kesim var ki, ne olursa olsun ayakta kalmanın önemini çok iyi biliyoruz. Türkiye’nin son 5-6 yılıda başına gelen her hadise ülkemizi tökezletip düşürme projesinin sonucudur. Nerede bir darbe girişimi varsa, biz hepsinin karşısındayız. Sandıktan gelene herkes saygı duymak zorundadır.

Dünkü seyehatten sonra Adana Mutabakatı’nın üzerinde ısrarlı bir şekilde durmamız gerektiğini daha iyi anlıyoruz.

TRT