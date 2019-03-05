Erdoğan: 9 seçim kaybetti yine bırakmıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sancaktepe’deki mitinginde vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

Geçenlerde İstanbul’da bu CHP’nin bir adayı var ya, çıkmış diyor ki, “AK Partili belediyelerde kültür merkezi yok. Kreş yok” Yahu İstanbul’da bir aday tanıtımı yapmak istediniz nerede yaptınız? Haliç Kongre Merkezi’nde yaptınız. Eğer bir tane kongre merkeziniz olsaydı giderdiniz orada yapardınız. Niye Haliç Kongre Merkezi’ne geldiniz? Demek ki sizde yok.

Ama AK Parti o Sütlüce mezbahanesini kültür merkezine dönüştürdü. Şimdi orası pırıl pırıl. Karşımda da Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi var. Şimdi Bay Kemal bunları bilmez. Ama Bay Kemal’in gönderdiği belediye başkan adayları hiç bilmez.

1994’TE SÖYLEDİM; CHP DEMEK…

CHP demek 94’te söyledim; çöp, çukur, çamur demektir. Şimdi buna İzmir adayımız güzel bir şey daha ilave etmiş, çarpık yapılaşma; yani dört ‘Ç’.

Kardeşlerim İstanbul’da çöp dağları yok muydu? Biz bu çöp dağlarını yok ettik mi? Su yoktu su. Biz buraya suyu da getiridik. Şuanda bulunduğumuz yere bizler 180 km’den su getirdik, Melen’den. Avrupa Yakasına’da 140 km’den getirdik.

İSKİ’nin su tankerleriyle su kuyruklarını hatırlayın, şimdi böyle bir durum yok. Görevi devraldığımızda 50 bin eve doğalgaz gidiyordu, cezaevine girerken 1 milyon 250 bin eve doğalgazı getirmiştik, şimdi 6 milyon 500 bin eve doğalgaz gidiyor. Bay Kemal Kağıthane’ye Kağıttepe diyordu, İstanbul’u bilmez bunlar.

ANADOLU YAKASI’NIN EN BÜYÜK ŞEHİR HASTANESİNİ KURUYORUZ

Bizler istiyoruz Sancaktepe’yi daha ileri götürelim. Kardeşlerim şimdi size herşeyden 400 yataklı devlet hastanesi yaptık mı? Tabi biz bunları yeterli bulmadık.

Şimdi Anadolu Yakası’nın en büyük şehir hastanesini kuruyoruz. 3 bin yataklı şehir hastanesini Sancaktepe’ye kuruyoruz. Bütün Anadolu yakası sağlıkta hizmeti buradan alacak. Şu anda ihale hazırlıklarını yapıyoruz. Bunlar Bay Kemal’ın SSK genel müdürü olduğu dönemdeki hastaneler değil. Onun yalancılığı yargıyla müseceldir.

Biz size efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Buna devam edeceğiz. Bir diğeri de Avrupa yakasında Başakşehir’de inşaatı devam ediyor. İstanbulumuzu güçlendiriyoruz, güçlendireceğiz. Biz bunların zamanında ilacımızı alabiliyor muyduk hastanelerden… Buraya AK Parti’yle geldik.

BİZE YARDIMCI OLUN

İlçemizde vatandaşlarımızın tabu sorunu var. Bunu yüzde 95 oranında çözdük. Toplam 3 bin 163 parselde 5744 Sancaktepelinin sorunun çözdük. Kartal’da yaşadığımızı yaşamamak için tedbirimizi almamız lazım. Ne olur bize yardımcı olun? Kiranızı veriyoruz, vereceğiz. Yeter ki bu evler boşalsın. Biz de oraları yıkalım ve gönüllük esasına dayalı olarak yeni konutlarımızı yapıp halkımızı taşıyalım. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü yaptı mı? Var mıydı böyle bir şey? CHP köprüye de karşı çıktılar. Birinci, ikinci köprüye de karşı çıktılar. Marmaray’a da karşı çıktılar.

TÜRKİYE’DE KÜRDİSTAN DİYE BİR YER YOK

Türkiye’e Kürdistan diye bir yer var mı? Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Orta Anadolu var. Çok seviyorsan Kürdistan Kuzey Irak’ta haydi defol oraya git. Kürt kardeşlerime de sesleniyorum. Gelin bu oyunu bozalım. Gelin bu teröristlerle beraber olmayın. Bay Kemal bunlarla kol kola omuz omuza dolaşıyor. Bunlar 4’lü çete… Şimdi ben Sancaktepe’de tüm Kürt kardeşlerime de sesleniyorum: Gelin bu oyunu bozalım.

FİYATLAR YARI YARIYA İNDİ

Kabineyi topladım. Bu fiyatları hemen indirmemiz lazım dedim. Hemen tanzim satışını kurduk. Fiyatları yarı yarıya indirdik. Vatandaş bize teşekkür etti. Bu da çıktı dedi ki kuyruklar oluşmaya başladı. Bunlar yokluk kuyruğu değil, varlık kuyruğu… Ölüler rehine alınıyordu. Buna bir koyun teslim edin kaybeder yine. 9 kere seçim kaybetti. Koltuğu bırakmıyor yine de… Sayın Baykal’ı da öyle atlattı. Ben yokum dedi ertesi gün adaylığını açıkladı.