Erdoğan’dan açıklama geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pulsarlar’da vatandaşlara seslendi.

Ankara Pursaklar’daki mitingde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsrail’in başındaki soyguncu” dediği Netanyahu’ya tepki gösterdi ve Mescid-i Aksa’da yaşananların hesabını uluslararası camiada soracaklarını söyledi.

Seçim çalışmalarına Ankara’da devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pursaklar ilçesindeki mitingde konuşuyor.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“CHP bayrağı ile HDP paçavrası yanyana. Bu seçim onun için beka seçimidir. Ezanımıza hor bakanlar. Bayrağımızı yakanlar bunlar kimle elele. CHP ile elele. Şu anda Bay Kemal bunlarla elele mi? Sandığa beraber gidiyorlar. Bay Mansur bunlarla beraber mi? Dörtlü çete; CHP, HDP, sözde İYİ Parti bir de Saader çıktı. Bunlara hep beraber dersini sandıkta verin. Ülkemizi birileri ezanı ıslıklar da İsrail durur mu? Onlar da Mescid-i Aksa’yı postallarıyla kirletmeye cüret ettiler.

İsrail’in başındaki soyguncu, bu adam oradan Türkiye’de gazeteciler cezaevinde oradan bize ders vermesin diyor. Ey Netanyahu kendine gel. sen 7 yaşındaki Filistinli yavruları katleden zalimsin. Sen kadınlara hücrelere mahkum eden bir zalimsin. Sen bizim oradaki mabedimize polislerin askerlerin postallarıyla giriyor. Biz bu ülkede hiçbir Musevi’yi hor görmedik. Bizi tahrik etmeyin. Bunun hesabını uluslararası camiada size soracağız.

Mübarek mescidimize yapılan her saldırı karşısında bizi bulacaklar. Herkes sussa bile milletimizle birlikte biz susmayacağız. Ne ezanımıza yapılan saygısızlığı görmezden geleceğiz ne Mescid-i Aksa’nın, Kubbet-üs Sahra’nın postallarla kirletilmesine rıza göstereceğiz. Dışişleri Bakanıma talimatı verdim. Uluslararası bütün görüşmeleri sürdürüyor. Herkes sussa da biz susmayacağız. Allah’ın izniyle bu millet ayakta olduğu sürece hiç kimse ezanların semalarda yankılanmasına engel olamaz, Kudüs davasını bize unutturamaz.

Bölücü örgütün emrindeki parti, CHP ve İYİ Parti ile ittifakını gizleme gereği duymuyor. Saklamaya çalışsalar da ittifak gün yüzüne çıkıyor. Seçimde ittifaklarını açıkça ortaya koyamayanlar Ankara’yı nasıl açık yüreklilikle yönetecekler. Bunlar emri Kandil’den alıyor. Sizlerden bu seçimde rabiamıza daha sıkı sarılmanızı istiyorum.

Biz bu bayrağın altında doğduk, bu bayrağın altında öleceğiz. Varsa bu bayraktan rahatsızlığı olan, gidip dilediği paçavraların altında ölebilir. Ama biz son nefesimize kadar burada olacağız.