Erdoğan: Suriye meselesini çözeceğiz

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kağıthane’de düzenlediği mitingde konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini mümkün olursa masada değil, sahada mutlaka çözeceğiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Saygıdeğer Kağıthaneli hemşehrilerim… Sizleri en kalbi duygularımla hasret ve muhabbetle selamlıyorum. Kağıthane bugüne kadar hep yanımızda oldu, moral verdi, güç verdi. Hiçbir zaman bizi ihmal etmedi. Bugüne kadar dik durduk dikleşmedik sadece ve sadece Allah’ın huzurunda rükûda eğildik.

İstanbul’un yönetimine talip olup da Kağıthane’yi Kağıttepe olarak bilecek kadar bu şehirden uzak olanlara derslerini bir kez daha vereceğinize eminim. Bu seçim dönemi hem yurt içinde hem de yurt dışında ülkemize ve milletimize yönelik niyetlerin heveslerin projelerin tüm açıklığı ile ortaya çıkmasına vesile oldu.