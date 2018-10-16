Erdoğan’dan erken emeklilik açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamasında emeklilikte yaşa takılanlar konusuna değindi.

“Erken emekliliği sosyal güvenlik sisteminde tasvip etmiyoruz” diyen Erdoğan, “38 yaşında emekli olan biri 40 sene devletten maaş alacak. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında konuşuyor.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Geçtiğimiz hafta hafta Kızılcahamam’da önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye’nin Afrika’da başlattığı açılım politikasının meyvelerini görüyoruz. Dünya üçüncü bin yıla Afrika’nın damga vuracağa benziyor. Biz de Afrikalı kardeşlerimizin yanında yer alıyoruz. Daha önce de defalarca gittiğim bu eserin bitme aşamasına gelmesinden büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu toplantımızın ardından yeni savcı ve hakim kardeşlerimizin kura törenine katılacağız. Bizim kitabımızda yorgunluğun, ataletin yeri yoktur.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Ülkemizdeki sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli olabilmek için 3 ayrı hususa bakılması gerekiyor. Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında bu uygulama var. Bu başlık altında bir dernek var.

Bu derneğin başındaki kişinin durumu bile sosyal güvenliğin nasıl bir felakete itilmeye çalışıldığının kanıtı. 1992’de sisteme kayıt olmuş. Bu hanımefendi eski sistemde 38 yaşında emekli olacaktı. Bu hanımefendi 2022’de 48 yaşında emekli aylığı almaya başlayacak. Sadece emekli maaşı için bu yaşı beklemesi gerekiyor.

DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE YOK

Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur. 20 yıl çalışıp, 38 yaşında emekli olacak bir kişi 40 yıl çalışmadan maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacak demektir. Buna hiçbir ülke dayanamaz. Ortalama insan ömrünün 60 yaşı bulmadığı dönemde 40 yaşında emekli olmanın belki izahı vardı. Ama bugün ülkemizde 78 yaş ortalama ömrü. Bugün ortalama emeklilik yaşı 52’dir. Bu AB’de 65’tir. Türkiye yeni yeni 65 yaş sınırına çıkmaya çalışıyor. Bir emekli tüm çalışma hayatı boyunca ödediği primi 6 yılda emekli maaşı olarak geri almaktadır.

MAALİYETİ 750 MİLYAR LİRAYI BULUYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun hesabına göre, emeklilikte yaşa takılan denilen gruba 6,2 milyon kişi giriyor. Bunun yıllık maliyeti 26 milyar liradır. Toplamda bu rakam 750 milyar lirayı buluyor. Biz böyle bir yükü milletimizin sırtına bindirmek gibi bir hakkımız var mı, milletimize soruyorum.

Bu adım siyasi bir ranta dönüştürülmemelidir. Bedeli ağır olur.