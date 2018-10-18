Erdoğan’dan açıklama geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Komrat’a resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti’nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Moldova’nın toprak bütünlüğü bizim için hayati öneme sahiptir. Türkiye olarak geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de soydaşlarımızın yanında duracağımızın altını çizdik” dedi.

Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Komrat’a gelerek resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmelerin ardından Moldova ve Gagavuzya liderleriyle birlikte açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Stratejik konseyle ilgili anlaşmamızı imzaladık. Daha sonra sayın Başbakan ile bir araya geldik. 5 anlaşmayı imzaladık. Verimli bir günü böylesine geçirmiş olduk.

Bugün ise programımızın ikinci önemli bölümündeyiz. 16 yıldır başbakanlık ve cumhurbaşkanlığım döneminde bir hasretim vardı. Gagavuz Özerk yeri Başkanı ve siz soydaşlarımızla hasbihal etmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Sizlere Türkiye’deki 81 milyon akrabanızın selamlarını getiriyorum.

Gagavuz soydaşlarımız, Moldova ile aramızdaki kan bağını oluşturuyor. Gagavuzcanın varlığı Türkiye – Moldova ilişkilerini daha da özerk kılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı’nın ve hükümetin desteği ve sayın Başkan ve Gagavuz yetkilileri kararlılığıyla özerkliğin layığıyla işlemesi için somut adımlar atılması konusunda mutabık kaldık.

“HAYATİ ÖNEME SAHİP”

Moldova’nın toprak bütünlüğü bizim için hayati öneme sahiptir. Türkiye olarak geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de soydaşlarımızın yanında duracağımızın altını çizdik.

Ancak bizim görmek istediğimiz Gagavuzya’nın Moldova ile kalkınma çabalarını sürdürebilmesidir. Bu noktada TİKA başta olmak üzere belediyelerimiz, resmi kurumlarımız, bakanlıklarımız, STK’larımız Moldova makamlarıyla işbirliği içerisinde pek çok projeye imza atacaklardır.

“DÜN AKŞAM İKİ TANESİNİ GETİRDİK”

Ve bu arada buradaki güvenlikle ilgili de dün akşam saat 21.30 gibi iki tane içişlerinde güvenlik noktasında TOMA’yı buraya getirmiş olduk. Bugüne kadar hiçbir ayrım yapmadan sizlerin yanında olduk. Moldova’nın tüm bölgeleriyle kalkınması için elimizden gelen katkıyı yaptık. İnşallah bundan sonra da Moldova halkının ve Gagavuz Türklerinin yanında olmayı sürdüreceğiz.

Tabi sayın Cumhurbaşkanına, sayın Başkana ve tüm yetkililere sıcak misafirperverlik için bir kez daha teşekkür ediyor, hepinizi el kalbi duygularımla selamlıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrasında Dodon ve Vlah ile Altındağ Belediyesi tarafından onarımı yapılan Kültür Evi’nin açılışına katılacak.

Kent meydanında Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti halkına hitap edecek olan Erdoğan, Vlah tarafından onuruna verilen öğle yemeğine de katılacak.”