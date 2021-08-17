Erdoğan: Proje sayısı 750’yi geride bıraktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İDEF’21 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni’nde son projeleri dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bugüne kadar ki en zengin görünüme sahiptir. Bu defa 1236 firma ve temsilciyle fuarımızı düzenliyoruz. Ziyaretçi sayısının da bir önceki 76 bin rakamını aşacağını ümit ediyorum. Burada yapılacak anlaşmaların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

Dünyanın en büyük savunma paktı NATO’nun önce gelen üyesi olarak bölge ve dünya barışına vereceğimiz katkının da artacağına inanıyoruz. Bölgemizde ve dünyada barış, istikrar, güven ikliminin tesisinin savunma sanayinde adil bir dengenin kurulmasına bağlı olduğunu düşünüyoruz.

Türkiye son 19 yılda diğer pek çok alan gibi savunma sanayiinde de adeta bir devrim gerçekleştirmiştir. Türk savunma sanayiinin dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla çıktığımız yolda çok yol katettik. Ülkemizde 62 savunma sanayii projesi yürütülüyorken günümüzde bu sayı 750’yi geride bırakmıştır. 5,5 milyar dolar seviyesinden 75 milyar doların üzerine çıkmıştır. Firmaların yıllık ciroları 1 milyar dolardan 11 milyar dolara kadar yükselmiştir.